Alina Gorghiu: Cel mai tânăr consumator de droguri din România are 8 ani

Vârsta consumatorilor de droguri a scăzut alarmant în România, a precizat Alina Gorghiu, într-un interviu recent. Ministrul Justiției a dat ca exemplu cazul unui copil de numai 8 ani care a ajuns la spital din cauza consumului de substanțe interzise, în cadrul emisiunii LIVE cu Rotaru și Kiss de la

„Da, avem consumatori tineri și din ce în ce mai tineri. Am discutat cu diverși specialiști și am aflat că cel mai tânăr român care a consumat droguri are 8 ani și a fost dus la spital. Din păcate vârsta aceasta scade nu doar la consumul de canabis, care este cel mai întâlnit drog în România și cel mai întâlnit drog de risc în Europa, ci vorbim și de substanțele psihoactive. Aceste substanțe care cresc de la o săptămână la alta, pentru că în laboratoarele criminalității organizate se investesc milioane de euro”, a precizat Alina Gorghiu.

Ministrul a prezentat statistici care arată o creștere constantă a consumului de droguri, cu peste un milion de români care au încercat cel puțin o dată o substanță interzisă. Gorghiu a evidențiat în mod special creșterea consumului de canabis și substanțe psihoactive, a căror popularitate crește rapid.

Pentru a contracara acest fenomen, Alina Gorghiu a detaliat măsurile luate de autorități, inclusiv mărirea numărului de procurori la secția antidrog și înființarea unui birou stradal în București-Ilfov dedicat exclusiv monitorizării traficului de droguri. De asemenea, a fost menționată implementarea unei legi noi care impune pedepse mai aspre pentru traficanții de droguri, ce nu mai pot fi suspendate.

Ministrul Justiției a precizat care sunt măsurile recente luate de autorități pentru a contracara fenomenul drogurilor în România.

„Am mărit numărul de procurori de la secția antidrog cu 25, mai mult decât dublu, vorbesc de secția centrală, vor fi și mai mulți. Dar am atribuit și la Constanța, București-Ilfov va fi un birou stradal care se va ocupa de consumul și traficul de droguri stradal. Vor fi 8 procurori care vor monitoriza traficul de droguri stradal din București-Ilfov”, a spus Gorghiu. Aceasta a subliniat că sunt 14 mii de dosare noi legate de ilicitul de droguri. „Sunt 26 de mii și vreo trei sute de dosare legate de ilicitul de droguri înregistrate de DIICOT anul trecut, dintre care vreo 14,000 sunt noi. Sigur că din ele sunt soluționate. Au fost capturi relevante, tone de droguri de risc și de mare risc și vreo peste 270,000 de comprimate. Sunt demersuri făcute de Poliția Română, în Parlament și unul singur vreau să-l menționez, vestea bună este că traficanții când sunt condamnați de instanțele de judecată nu vor mai avea posibilitatea ca până acum să fie suspendată pedeapsa, ci vor executa strict în penitenciar pedeapsa, asta e legea 2 mai și cred că este elementul de noutate important pe scena asta a drogurilor”, a declarat ministrul.