Ozempic, cunoscutul medicament pentru tratarea obezității, va avea o alternativă mai ieftină pe piață. Mai multe companii din China lucrează la versiuni generice, ale medicamentului, dar mult mai ieftine.

Alternative mai ieftine la Ozempic

Piața împotriva obezității este pe cale să se schimbe, pe măsură ce expirarea protecției patentului pentru semaglutidă. Aceasta este substanța activă din Ozempic, medicamentul minune folosit în dietele de slăbit. China și India lucrează, deja, la medicamente generice care vor fi lansate la momentul potrivit, relatează .

Medicamentul original, injectabil, a fost lanst în 2018 de compania daneză Novo Nordisk și era destinat, inițial, pentru tratarea diabetului de tip 2. Ulterior, vânzările au explodat, administrarea devenind un fenomen global datorită eficienței în reducerea greutății corporale. sunt accesibile, în special, în țările dezvoltate unde cetățenii au venituri mari și își permit să suporte costuri care ajung la sute de dolari lunar.

Pentru pacienții din statele mai sărace, în special din Asia, medicamentul minune a rămas inaccesibil, chiar dacă prețurile au fost reduse de producător. Potrivit estimărilor publicate de revista medicală The Lancet, China avea aproximativ 402 milioane de persoane cu obezitate în urmă cu cinci ani. În India, numărul persoanelor ar putea depăși 450 de milioane în următoarele decenii.

În acest context, odată cu pierderea protecției patentului, se așteaptă ca industria medicamentelor metabolice să se reorganizeze. Analiștii estimează că versiunile generice de semaglutidă, mai ieftine, ar putea îmbunătăți semnificativ controlul glicemiei și al greutății, pentru toate aceste populații. Prețul lunar ar putea scădea până la aproximativ 50 de dolari, comparativ cu nivelurile mult mai ridicate din piețele occidentale.

Ce este semaglutida

este un analog sintetic al hormonului GLP-1 (glucagon-like peptide-1), substanța de bază din Ozempic. Aceasta are un rol în reglarea apetitului și a nivelului glicemiei.

Medicamentele bazate pe această substanță, inclusiv Ozempic și Wegovy, au contribuit la schimbarea percepției medicale asupra obezității. În prezent aceasta este tratată, tot mai frecvent, ca o afecțiune cronică, nu doar ca rezultat al stilului de viață.

Obezitatea este asociată cu o serie de afecțiuni grave, inclusiv diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, hipertensiunea arterială și accidentul vascular cerebral. Mulți pacienți din regiunile asiatice sunt tratați cu medicamente mai vechi, considerate mai puțin eficiente.

Chinezii lucrează la alternative pentru Ozempic

În China, peste 10 companii farmaceutice lucrează deja la dezvoltarea unor variante generice. Lansarea pe piață a noilor alternative la Ozempic ar putea avea loc în următoarele luni. Alte companii lucrează pentru medicamente generice, pe acest segment, și în India.

La nivel global, China joacă un rol important nu doar în producția de alternative mai ieftine, ci și în cercetare. Peste 100 de medicamente din clasa GLP-1 ( pe bază de semaglutidp) sunt dezvoltate, reprezentând o proporție semnificativă din totalul mondial. Companiile chineze au fost implicate în mai multe acorduri de licențiere, în ultimii ani, inclusiv în parteneriat cu mari grupuri farmaceutice internaționale.

Apariția unor alternative mai accesibile ar putea afecta poziția companiilor care au dominat până acum acest segment, precum Novo Nordisk și Eli Lilly. Acestea se vor confrunta cu o competiție crescută din partea producătorilor asiatici. Extinderea accesului la tratament ar putea, în același timp, să ducă la o creștere semnificativă a pieței globale.

Beneficiile și riscurile tratamentelor

Experții în sănătate publică atrag atenția că introducerea pe scară largă a acestor medicamente necesită investiții în infrastructura medicală. De asemenea, este nevoie de formarea personalului, pentru a asigura monitorizarea adecvată a pacienților.

Experții în sănătate mai vorbesc și despre necesitatea integrării tratamentului într-o abordare mai largă, care include prevenția și schimbarea stilului de viață.

Specialiștii atrag atenția că accesul la versiuni generice nu elimină riscurile asociate acestor tratamente. Este vorba despre pierderea masei musculare, riscul de malnutriție, din cauza reducerii apetitului și posibile efecte asupra sănătății mintale. Sunt subiecte încă intens studiate.