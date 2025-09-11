Boala Alzheimer va fi diagnosticată cu o acuratețe mai mare, de până la 90%, datorită unui banal test de sânge. se declară optimiști și spun că procedura va fi de mare ajutor în tratarea și monitorizarea bolii.

Testul care ajută la depistarea bolii Alzheimer

Un banal poate detecta biomarkeri ai proteinelor anormale care se acumulează în creierul pacienților cu boala Alzheimer. Drept urmare, acesta va fi utilizat în completarea testelor cognitive pentru diagnosticarea afecțiunii de care suferă numeroși oameni. Oamenii de știință se declară optimiști apreciind că testele cognitive dau erori atunci când este vorba despre stadii incipiente ale bolii.

Testul de sânge a fost aplicat în cadrul unui derulat de University College London pe un număr de peste 1.000 de persoane, după cum relatează BBC. Autorii cercetării susțin că acest test va ajuta la îmbunătăți diagnosticării ridicând nivelul de acuratețe la peste 90%. Cercetarea este sprijinită de Alzheimer’s Research UK, Alzheimer’s Society, cu finanțare din partea People’s Postcode Lottery.

„Studiul nostru recent, Lived Experience Survey, a arătat că doar o treime dintre persoanele cu demență au considerat pozitivă experiența procesului de diagnostic, în timp ce mulți au spus că se temeau să primească un diagnostic. Ca urmare, prea des demența este diagnosticată târziu, limitând accesul la sprijin, tratament și oportunități de planificare a viitorului”, a declarat profesoara Fiona Carragher, director de politici și cercetare la Alzheimer’s Society

Jonathan Schott, profesor de neurologie la University College London și director medical la Alzheimer’s Research UK, a descris studiul drept „o parte esențială a Blood Biomarker Challenge, care sperăm că ne va duce mai aproape de o revoluție în modul în care diagnosticăm demența.”

Cum funcționează noul test de sânge

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, fiind asociată cu acumularea în creier a două proteine anormale, amiloid și tau. Cele două proteine se pot acumula în creier cu până la 20 de ani înainte de apariția simptomelor. Astfel, depistarea acestor proteine, datorită noului test de sânge, ar putea ajuta în lupta contra afecțiunii, din vreme.

Noul test de sânge costă, conform informațiilor oficiale, în jur de 100 de lire sterline. Acesta măsoară un biomarker numit p-tau217, care indică dacă în organism se găsesc cele două proteine care duc la instalarea demenței.

Până la apariția acestui test, singura modalitate prin care putea fi confirmat diagnosticul erau tomografia de tip PET de specialitate și puncțiile lombare pentru extragerea lichidului cefalorahidian.

Deși testul dă rezultate foarte bune, în prezent, nu este folosit în mod obișnuit în diagnosticarea de rutină al bolii Alzheimer. Doar un număr mic de pacienți, conform , aproximativ 2% au acces la el.

Care sunt așteptările oamenilor de știință

Echipa de cercetare de la University College London va stabili dacă descoperirea celor două proteine va permite acelera procedura de diagnosticare a bolii. Astfel, pacienții vor putea fi îndrumați, din vreme către alte investigații suplimentare pentru diagnosticarea din vreme a bolii Alzheimer.

De asemenea, cercetătorii vor monitoriza modul în care pacienții și medicii interpretează și reacționează rezultate acestor teste. Un alt obiectiv avut în vedere de echipa de cercetare britanică este legat de impactul rezultatelor testului de sânge asupra calității vieții eventualilor pacienți.

Aceștia vor urmări felul în care informațiile despre un posibil diagnostic cu Alzheimer le va schimba stilul de viață și obiceiurile.

Dacă studiul va fi considerat un succes, testul de sânge ar putea fi introdus ca standard în procedurile de diagnosticare pentru afecțiunea Alzheimer. Acest lucru va fi esențial în anii următori, dat fiind că există o serie de noi medicamente, în diferite stadii de dezvoltare și testare, pentru combaterea bolii într-un stadiu incipient. În unele cazuri, medicamentele au ajuns în faza finală a studiilor clinice, înainte de aprobare.