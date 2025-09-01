Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii

Dieta alimentară mediteraneană ar putea reduce riscul genetic de sugerează un nou . Anumite alimente au efect de protecție împotriva declinului cognitiv.

Cuprins:

Care sunt concluziile studiilor medicale

Rolul dietei în diminuarea riscului genetic

Dieta are efecte asupra unor căi metabilice esențiale

Care sunt concluziile studiilor medicale

O de tip mediteranean poate proteja împotriva declinului cognitiv, mai ales la persoanele cu risc genetic crescut de Alzheimer. Sunt concluziile la care a ajuns un grup de cercetători de la Mass General Brigham, în colaborare cu Harvard T.H. Chan School of Public Health și Broad Institute of MIT and Harvard.

Medicii susțin că o dietă alimentară de tip mediteranean poate diminua riscul de demență. Studiul, publicat în revista Nature Medicine, arată că acest tip de alimentație a ajutat persoanele cu cel mai mare risc genetic de boală Alzheimer. Această afecțiune are o componentă genetică puternică, cu o ereditabilitate estimată la până la 80%.

„Am ales să investigăm dieta mediteraneană pentru că este singurul tip de regim alimentar care a demonstrat beneficii cognitive într-un studiu randomizat. Am vrut să vedem dacă efectele ei diferă în funcție de profilul genetic și să analizăm rolul metaboliților din sânge, care reflectă modul în care organismul procesează hrana și își desfășoară funcțiile normale”, a explicat Yuxi Liu, PhD, autoarea principală a cercetării și cercetătoare la Brigham and Women’s Hospital.

Care este rolul dietei în diminuarea riscului genetic

Gena apolipoproteină E (APOE) este cel mai important factor de risc pentru forma sporadică de Alzheimer, care apare târziu în viață. Persoanele cu o copie a variantei APOE4 au un risc de 3-4 ori mai mare de Alzheimer, iar cele cu două copii (APOE4 homozigot) prezintă un risc de până la 12 ori mai mare, scrie .

Cercetătorii au analizat datele colectat de la 4.215 femei participante la studiul Nurses’ Health Study (1989–2023) și de la 1.490 bărbați din Health Professionals Follow-Up Study (1993–2023). Dietele alimentare în cazul acestor persoane au fost evaluate prin chestionare, iar probele de sânge au fost studiate pentru identificarea metaboliților. În plus, a fost luat în calcul și profilul genetic al fiecărui participant.

Concluziile cercetării au fost că persoanele care au urmat o dietă de tip mediteranean au prezentat risc mai scăzut de demență, declin cognitiv mai lent și beneficii mai pronunțate în cazul celor cu risc genetic ridicat (APOE4 homozigot).

Dieta are efecte asupra unor căi metabilice esențiale

Cercetătorii au arătat că rezultatele sugerează că dieta mediteraneană este recomandată tuturor celor cu risc genetic crescut de Alzheimer.

„Aceste rezultate sugerează că strategiile alimentare, în special dieta mediteraneană, pot reduce riscul de declin cognitiv și de demență prin influențarea unor căi metabolice esențiale. Recomandarea se aplică tuturor, dar poate fi crucială pentru cei cu risc genetic crescut”, a subliniat Liu.

Studiul a inclus în principal persoane cu nivel educațional ridicat și de origine europeană, ceea ce limitează generalizarea rezultatelor. De asemenea, autorii subliniază că genetica și metabolomica nu fac încă parte din modelele clinice standard de evaluare a riscului de Alzheimer.

„În viitor, dorim să explorăm dacă vizarea unor metaboliți specifici prin dietă sau alte intervenții ar putea oferi o abordare mai personalizată pentru reducerea riscului de demență”, a adăugat Liu.