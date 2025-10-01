Ambasada SUA la București este afectată de paralizie bugetară care afectează SUA. Potrivit unui anunț, Ambasada SUA nu va mai actualiza conținutul pe pagina de Facebook, “în lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”. Măsura este luată până la reluarea completă a activităţii, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

Cum este afectată Ambasada SUA la București de paralizie bugetară

“În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați , a precizat ambasada, într-un mesaj pe Facebook.

Anunțul vine în contextul în care miercuri, Statele Unite au intrat într-o perioadă de paralizie bugetară, numită „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție imediată la orizont în Congres între republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată.

Ce se întâmplă în SUA

Guvernul federal a închis activitatea la miezul nopții, după ce un Congres aflat într-un impas nu a reușit să ajungă la un acord privind finanțarea. Republicanii și democrații sunt în dezacord cu privire la subvențiile sporite din cadrul programului Obamacare, liderii ambelor partide fiind hotărâți să nu își asume vina.

Fiecare închidere a guvernului este diferită, dar, de obicei, funcțiile care sunt esențiale pentru protejarea vieților și a proprietății sunt considerate esențiale și rămân deschise. Agențiile federale au publicat planuri de contingență care detaliază ce va continua și câți angajați vor rămâne la locul de muncă.

De exemplu, în timp ce Departamentul Educației a declarat că va concedia majoritatea angajaților săi în timpul unei închideri, majoritatea personalului Departamentului de Securitate Internă va continua să lucreze, potrivit .

Există o incertitudine profundă cu privire la cât timp ar putea dura închiderea, biroul de buget al Casei Albe spunând agențiilor, înainte de întreruperea finanțării, să pregătească planuri pentru concedieri în masă.