Acasa » Eveniment » Ambulanță care transporta un bebeluș, lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
26 aug. 2025, 08:22
Sursa foto: Shutterstock

Un accident a avut loc în Timișoara. O ambulanță care transporta un bebeluș a fost lovită de o mașină condusă de o femeie, din cauza neatenției.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Persoane rănite

Ce s-a întâmplat

Accidentul s-a petrecut luni seara, în jurul orei 19, în Timișoara.

Șoferița de 30 de ani a intrat pe culoarea verde a semaforului într-o intersecție din apropierea Complexului Studențesc din Timișoara. Ea nu a acordat prioritate și a a lovit ambulanța, care circula cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Conform unor surse din anchetă, autospeciala transporta la spital un bebeluș de doar o lună, care s-ar fi înecat cu sirop.

Persoane rănite

„În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială și un băiețel de o lună care se afla tot în autospecială au fost răniți și transportați la spital”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș, conform Știrile ProTv.

„O victimă de sex feminin cu traumatism cranio-cerebral din autoturism și o victimă de sex feminin cu dureri cervicale, asistenta medicală de pe ambulanță”, a transmis Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș.

Conducătorii auto au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

