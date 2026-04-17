Polițiștii din au deschis o anchetă după ce o persoană a anunțat pe rețelele de socializare o presupusă strângere de fonduri pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit unor surse, individul s-ar afla în prezent în străinătate.

Mesajul care a alertat autoritățile

Postarea a fost publicată pe Facebook și a devenit rapid vizibilă în spațiul public. Conform unei capturi de ecran apărute în presă, mesajul menționa că „fiecare leu contează”, scrie Antena 3 CNN.

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori ar fi întrebat unde pot face donații, ceea ce a amplificat îngrijorările.

Poliția s-a autosesizat

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că au demarat verificări din oficiu imediat după apariția informațiilor.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, au transmis polițiștii.

Suspectul ar fi în Germania

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, persoana vizată de anchetă s-ar afla în Germania.

Autoritățile încearcă să îl identifice și să stabilească dacă există o amenințare reală sau dacă este vorba despre un gest fără consecințe concrete.

Verificări în curs

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să clarifice toate circumstanțele în care a fost făcută postarea și eventualele implicații legale.

Cazul este tratat cu seriozitate, având în vedere natura mesajului și funcția publică a persoanei vizate, Nicușor Dan.