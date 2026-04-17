Polițiștii din Timiș au deschis o anchetă după ce o persoană a anunțat pe rețelele de socializare o presupusă strângere de fonduri pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit unor surse, individul s-ar afla în prezent în străinătate.
Postarea a fost publicată pe Facebook și a devenit rapid vizibilă în spațiul public. Conform unei capturi de ecran apărute în presă, mesajul menționa că „fiecare leu contează”, scrie Antena 3 CNN.
În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori ar fi întrebat unde pot face donații, ceea ce a amplificat îngrijorările.
Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că au demarat verificări din oficiu imediat după apariția informațiilor.
„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, au transmis polițiștii.
Potrivit unor surse Antena 3 CNN, persoana vizată de anchetă s-ar afla în Germania.
Autoritățile încearcă să îl identifice și să stabilească dacă există o amenințare reală sau dacă este vorba despre un gest fără consecințe concrete.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să clarifice toate circumstanțele în care a fost făcută postarea și eventualele implicații legale.
Cazul este tratat cu seriozitate, având în vedere natura mesajului și funcția publică a persoanei vizate, Nicușor Dan.