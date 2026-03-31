ANAF scoate la licitație aur și perle la Galați. Taxa depășește 1 milion de lei

Flavia Codreanu
31 mart. 2026, 14:36
sursă foto: Captura site ANAF
Cuprins
  1. Tezaurul de aur și perle pe care ANAF scoate la licitație
  2. Documente și condiții de participare
  3. Pașii finali pentru adjudecarea tezaurului de la Galați

ANAF scoate la licitație bijuterii și perle la sfârșitul lunii aprilie 2026, în Galați. Doar taxa necesară pentru a putea participa la acest eveniment depășește suma de un milion de lei.

Tezaurul de aur și perle pe care ANAF scoate la licitație

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a anunțat că scoate la vânzare un lot uriaș de obiecte prețioase depozitate la Trezorerie. Printre bunurile care pot fi achiziționate se află peste 19,5 kilograme de bijuterii din aur de 14 karate. Pe lângă metalele prețioase, lotul include 2.722 de perle de cultură și 52 de perle naturale. Perioada de publicitate fiind deschisă până pe 29 aprilie 2026.

Aceasta este una dintre cele mai mari vânzări de bunuri confiscate din ultimii ani. Bijuteriile sunt păstrate sub pază strictă la Trezoreria Galați până la finalizarea procedurii. Taxa uriașă de participare confirmă valoarea ridicată a întregului pachet de aur și perle scos la vânzare.

Documente și condiții de participare

Persoanele interesate trebuie să depună un dosar complet cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru licitație. Acesta trebuie să conțină o cerere tipizată, actele de identitate sau documentele firmei și o declarație pe propria răspundere. Cea mai importantă condiție rămâne însă dovada plății garanției de 10% din prețul de pornire, care în acest caz este de 1.028.435 de lei.

După ce un participant este declarat câștigător, se întocmește pe loc un proces-verbal de adjudecare. Cumpărătorul are la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a achita restul de bani, scăzând taxa deja plătită.

Pașii finali pentru adjudecarea tezaurului de la Galați

După ce se emite factura sau actul de adjudecare, acesta devine titlul oficial de proprietate. Procedura este aceeași pentru toate vânzările organizate de fisc, fie că este vorba de bijuterii sau de mașini de lux. Recent, instituția a vândut chiar și un Ferrari F430 Spider prin acest sistem de executare silită.

Câștigătorii trebuie să respecte termenele limită pentru a nu pierde taxa de participare de peste un milion de lei. Dacă restul de bani nu este achitat în 30 de zile, garanția se pierde definitiv.

