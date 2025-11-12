B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Analfabetismul funcțional, declarat risc pentru securitatea națională în noua Strategie de Apărare a Țării

Analfabetismul funcțional, declarat risc pentru securitatea națională în noua Strategie de Apărare a Țării

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 17:28
Analfabetismul funcțional, declarat risc pentru securitatea națională în noua Strategie de Apărare a Țării
Președintele Nicușor Dan Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Strategia de Apărare a Țării 2025-2030
  2. Nivelul redus al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate, o vulnerabilitate
  3. Programe pentru dezvoltarea gândirii critice, a competențelor media și a spiritului civic
  4. Oportunități

Pentru prima dată, analfabetismul funcțional și abandonul școlar sunt considerate riscuri directe la adresa securității naționale, potrivit proiectului Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2025-2030, prezentat miercuri de președintele Nicușor Dan.

Strategia de Apărare a Țării 2025-2030

Documentul plasează în centrul politicilor publice nevoia de a combate lipsa competențelor de bază și vulnerabilitatea populației în fața manipulării informaționale, conform edupedu.ro.

„Prevenirea și diminuarea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional” reprezintă prima linie de acțiune menționată în capitolul dedicat educației, culturii, sănătății și domeniului social. Alături de aceasta, Strategia include obiective precum creșterea calității ofertei educaționale, reducerea inechităților regionale și consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii.

Nivelul redus al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate, o vulnerabilitate

Strategia avertizează că precaritatea educației și numărul scăzut de absolvenți de studii superioare au „impact negativ asupra dezvoltării țării” și pot duce la „cronicizarea lipsei de capital uman specializat”.

În același timp, nivelul redus al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate este considerat o vulnerabilitate ce scade reziliența societății în fața extremismului, radicalizării și dezinformării.

Programe pentru dezvoltarea gândirii critice, a competențelor media și a spiritului civic

Pentru a contracara aceste fenomene, documentul prevede politici publice de educație media și digitală, adresate tuturor categoriilor sociale, cu accent pe copii și tineri. Aceste programe vor urmări dezvoltarea gândirii critice, a competențelor media și a spiritului civic, menite să protejeze cetățenii de campaniile de influență ostilă.

Pe lângă problemele din educație, Strategia identifică și performanța scăzută a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare ca vulnerabilitate majoră, cauzată de subfinanțare, acces redus la fonduri externe și dificultăți în atragerea specialiștilor. Aceste deficiențe, arată documentul, limitează competitivitatea României și capacitatea de a valorifica noile tehnologii.

Oportunități

La capitolul „Oportunități”, Strategia subliniază că fondurile europene, noile tehnologii, în special Inteligența Artificială, și experiența românilor din diaspora pot contribui decisiv la modernizarea sistemului educațional și la reducerea decalajelor de dezvoltare.

„Accesarea fondurilor UE în educație și cercetare asigură creșterea accesului la educație de calitate, crearea de programe de educație media și digitală, precum și promovarea gândirii critice necesară combaterii manipulării informaționale”, se mai arată în document.

Tags:
Citește și...
Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
Eveniment
Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
Eveniment
Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
Eveniment
Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
DENT ESTET – Tratamente inovative cu laser împotriva halitozei. Respirația urât mirositoare și limba încărcată, cauze și soluții moderne de tratament
Eveniment
DENT ESTET – Tratamente inovative cu laser împotriva halitozei. Respirația urât mirositoare și limba încărcată, cauze și soluții moderne de tratament
Un val de praf saharian ajunge în România spre finalul săptămânii. Ce spun specialiștii despre efectele acestui fenomen
Eveniment
Un val de praf saharian ajunge în România spre finalul săptămânii. Ce spun specialiștii despre efectele acestui fenomen
A inundat intenționat o cameră de hotel și a ajuns să plătească de 280 de ori mai mult pe aceasta. Iată de ce a recurs o femeie la acest gest
Eveniment
A inundat intenționat o cameră de hotel și a ajuns să plătească de 280 de ori mai mult pe aceasta. Iată de ce a recurs o femeie la acest gest
Proiect de lege: Părinții și tutorii copiilor cu sindrom Down sau autism vor avea acces la consiliere psihologică gratuită
Eveniment
Proiect de lege: Părinții și tutorii copiilor cu sindrom Down sau autism vor avea acces la consiliere psihologică gratuită
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
Eveniment
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Eveniment
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Eveniment
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Ultima oră
20:11 - Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
20:03 - Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
19:59 - Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
19:43 - Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
19:32 - Cum vrea Cătălin Drulă să transforme Bucureștiul într-un oraș mai sigur și mai prietenos. Ce planuri are pentru Capitală: „E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos” (VIDEO)
19:31 - Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
19:18 - Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
18:59 - Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
18:53 - Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
18:50 - DENT ESTET – Tratamente inovative cu laser împotriva halitozei. Respirația urât mirositoare și limba încărcată, cauze și soluții moderne de tratament