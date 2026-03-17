Acasa » Eveniment » Dispută aprinsă pe tema condițiilor de pe litoralul românesc. Ce măsuri anunță autoritățile și cum răspund patronatele din domeniul turismului

Dispută aprinsă pe tema condițiilor de pe litoralul românesc. Ce măsuri anunță autoritățile și cum răspund patronatele din domeniul turismului

Iulia Petcu
17 mart. 2026, 21:19
Dispută aprinsă pe tema condițiilor de pe litoralul românesc. Ce măsuri anunță autoritățile și cum răspund patronatele din domeniul turismului
Sursă foto: Captură YouTube
Cuprins
  1. De ce critică ANAT declarațiile ministrului Mediului
  2. Ce efecte ar putea avea aceste tensiuni asupra sezonului 2026
  3. Ce au descoperit autoritățile și cum răspunde ministrul

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) reacționează dur la declarațiile ministrului Mediului despre litoral, avertizând că acestea pot afecta sezonul estival 2026. Disputa scoate la iveală tensiuni mai vechi legate de infrastructură, responsabilitate instituțională și impactul asupra industriei turistice.

De ce critică ANAT declarațiile ministrului Mediului

Reprezentanții ANAT susțin că problemele legate de canalizare nu sunt noi și că ele reflectă un eșec prelungit al statului. Organizația consideră că operatorii privați sunt nedreptățiți în discursul public actual.

„Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluții improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esențial: aceste soluții sunt consecința directă a unui eșec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare”, se arată în comunicat.

Potrivit ANAT, firmele care administrează plajele au fost nevoite să găsească soluții proprii, în lipsa unor investiții publice consistente. În acest context, organizația respinge ideea că sectorul privat ar fi responsabil pentru situația existentă.

„Operatorii de plajă nu sunt cauza problemei, ci efectul ei. Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ținut litoralul în viață și au atras turiști, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat în principal la a încasa redevențe, fără să livreze infrastructura necesară”, transmit reprezentanții organizației.

Ce efecte ar putea avea aceste tensiuni asupra sezonului 2026

ANAT avertizează că declarațiile publice din ultimul an au influențat deja costurile pentru operatori, generând presiuni suplimentare asupra prețurilor finale. Organizația consideră că percepțiile distorsionate pot conduce la decizii administrative cu impact economic direct.

„Declarațiile iresponsabile din toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar fi echivalentă cu încasările dintr-o singură zi, au contribuit direct la o distorsionare gravă a percepției și la decizii administrative care au dus la triplarea costurilor pentru sezonul 2026”, se arată în comunicat.

În același timp, reprezentanții industriei avertizează că eliminarea rapidă a soluțiilor existente, fără alternative funcționale, ar putea bloca activitatea operatorilor. Această situație ar afecta direct experiența turiștilor și atractivitatea litoralului românesc.

„Eliminarea peste noapte a soluțiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă. Este blocaj”, transmit reprezentanții, potrivit Adevărul.

Ce au descoperit autoritățile și cum răspunde ministrul

Ministrul Mediului a anunțat controale pe litoral după identificarea unor posibile nereguli, inclusiv conducte care ar deversa direct în mare. Verificările vizează stabilirea sursei și aplicarea sancțiunilor necesare.

„Am descoperit inclusiv astăzi (n.r. – vineri), mergând pe teren, țevi care intrau în mare direct. Vor fi realizate controale astăzi cu privire la aceste aspecte, să vedem exact de unde provin acele țevi, ce se deversa în marea din România și evident să fie aplicate toate sancțiunile. Mesajul foarte clar pentru absolut toată lumea este că dorim o dezvoltare economică în zonă, dar o dorim cu respectarea legislației”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat și necesitatea eliminării instalațiilor ilegale și a responsabilității autorităților locale în asigurarea utilităților. În paralel, autoritățile pregătesc licitații pentru plaje, care includ criterii moderne de amenajare și accesibilitate.

„Plajele din România nu trebuie să fie rezervoare, plajele din România trebuie să fie civilizate”, a spus Buzoianu.

