Anca Dragu (USR), despre cum s-au luat deciziile în ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid: Și asta s-a întâmplat... Sperăm ca acest dosar să fie soluționat într-o perioadă scurtă de timp (VIDEO)

Senatoarea USR, Anca Dragu, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre Dosarul Vaccinurlor, despre cum s-au luat deciziile în ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid.

„Pentru a vorbi despre un abuz în serviciu, trebuie să vedem și ce anume s-a încălcat, pentru că vorbim atunci de informațiile existente la acel moment, pe baza cărora au fost luate decizii pentru a proteja viața oamenilor, pentru a salva mii de vieți omenești. Și asta s-a întâmplat.

Că trebuia să fie o doză, 5 doze, 10 doze pentru fiecare persoană și vârsta de la care fiecare cetățean român devenea eligibil pentru vaccinare, iar nu știam în acel moment, și cred că nici acum nu este foarte clar. Apoi, din cele 27 de volume care constituie acest dosar, nu există evidențe cum că și-ar fi însușit ceva cei care sunt implicați în acest dosar. Adică de ce au beneficiat de pe urma acestui abuz în serviciu, ce norme au încălcat, de fapt, ei cu ce s-au ales? Și trebuie să vă spun că la acel moment, în 2021, vorbeam cu ambasadori, eram președinta Senatului și toți ne felicitau pentru faptul că România a avut rapid vaccinuri. Ei spuneau că se bucură că s-au putut vaccina în România, că, de exemplu, ambasadorul Israelului îmi povestea cum Israelul a plătit de 3 ori prețul pe care l-a plătit Uniunea Europeană.

Și spunea ambasadorul, pentru că noi am făcut o evaluare, dacă am ține economia închisă, o săptămână, ne-ar costa mult mai mult decât acest preț suplimentar, deci e greu de judecat, acum, cu informațiile de acum, care și acestea sunt precare, vizavi de numărul de doze necesare și evoluția acestui virus. Să judecăm, deci cu informațiile de acum, ce se întâmplă atunci. Sperăm cu toții ca acest dosar să fie soluționat într-o perioadă, în primul rând, scurtă de timp, pentru că vedem acest dosar dă naștere sau favorizează curentele acestea antivacciniste și vedem ce se întâmplă cu epidemia de rujeolă”.