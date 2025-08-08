Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie

Timpul trece, iar Emil Gânj, , din Mureș, este tot de negăsit. Poliția nu reușește să îl prindă pe cel care a lăsat un copil fără mamă.

Criminalul este căutat de o lună și, deși autoritățile și-au unit forțele pentru a-i prinde urma, bărbatul este mereu cu un pas înaintea lor. Anchetatorii i-au realizat portretul psihologic, conform , și a reieșit că ar avea o inteligență peste medie.

Bărbatul a gândit totul bine pus la punct

Polițiști, câini de urmă, drone, ATV-uri, nimic nu dă roade în capturarea infractorului. Recompensa de 5.000 de euro pusă la bătaie de poliție nici ea nu pare să fie primită de cineva prea curând.

Date din anchetă arată că bărbatul a gândit totul în prealabil. A așteptat ca polițiștii care au fost la casa Andei să plece pentru a incendia locuința. De asemenea, anchetatorii au descoperit că acesta și-a făcut provizii din timp. Mai multe telefoane mobile ale ucigașului au fost găsite, potrivit aceleiași surse.

Din păcate, procesul de prindere a individului este cu atât mai greu cu cât alarmele false de la cetățeni se înmulțesc. Astfel, oamenii legii sunt puși pe piste greșite, iar asta nu face altceva decât să îi ofere mai mult timp lui Emil Gânj.

Ce acuzații s-au dus către IPJ Mureș

În urma evenimentului petrecut în data de 8 iulie, în spațiul public oamenii și-au dat cu părerea despre modalitatea în care acționează poliția. Cetățenii români chiar au acuzat oamenii legii, spunând că există o soi de protecție pe care anumiți polițiști o manifestă față de Emil Gânj. IPJ Mureș

„Respingem categoric informațiile referitoare la presupuse presiuni exercitate de angajați ai instituției asupra victimei… Infirmăm orice speculație privind existența unei legături de rudenie între persoana căutată și vreun angajat al instituției”, a menționat IPJ Mureș în comunicat.