B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie

Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie

Elena Boruz
08 aug. 2025, 14:02
Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
Sursa foto: Facebook

Timpul trece, iar Emil Gânj, suspectul de uciderea Andei, din Mureș, este tot de negăsit. Poliția nu reușește să îl prindă pe cel care a lăsat un copil fără mamă.

Criminalul este căutat de o lună și, deși autoritățile și-au unit forțele pentru a-i prinde urma, bărbatul este mereu cu un pas înaintea lor. Anchetatorii i-au realizat portretul psihologic, conform observator news, și a reieșit că ar avea o inteligență peste medie.

Bărbatul a gândit totul bine pus la punct

Polițiști, câini de urmă, drone, ATV-uri, nimic nu dă roade în capturarea infractorului. Recompensa de 5.000 de euro pusă la bătaie de poliție nici ea nu pare să fie primită de cineva prea curând.

Date din anchetă arată că bărbatul a gândit totul în prealabil. A așteptat ca polițiștii care au fost la casa Andei să plece pentru a incendia locuința. De asemenea, anchetatorii au descoperit că acesta și-a făcut provizii din timp. Mai multe telefoane mobile ale ucigașului au fost găsite, potrivit aceleiași surse.

Din păcate, procesul de prindere a individului este cu atât mai greu cu cât alarmele false de la cetățeni se înmulțesc. Astfel, oamenii legii sunt puși pe piste greșite, iar asta nu face altceva decât să îi ofere mai mult timp lui Emil Gânj.

Ce acuzații s-au dus către IPJ Mureș

În urma evenimentului petrecut în data de 8 iulie, în spațiul public oamenii și-au dat cu părerea despre modalitatea în care acționează poliția. Cetățenii români chiar au acuzat oamenii legii, spunând că există o soi de protecție pe care anumiți polițiști o manifestă față de Emil Gânj. IPJ Mureș a respins acuzațiile și a emis un comunicat în acest sens.

„Respingem categoric informațiile referitoare la presupuse presiuni exercitate de angajați ai instituției asupra victimei… Infirmăm orice speculație privind existența unei legături de rudenie între persoana căutată și vreun angajat al instituției”, a menționat IPJ Mureș în comunicat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
Eveniment
Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
Eveniment
Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
Eveniment
Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
Eveniment
Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
Scandal în Grecia din cauza turiștilor de bulgari care plătesc vacanțe ieftine și ocupă plajele
Eveniment
Scandal în Grecia din cauza turiștilor de bulgari care plătesc vacanțe ieftine și ocupă plajele
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Doi șoferi băuți, implicați într-un accident rutier, au fost reținuți! Ce au spus oamenii legii
Eveniment
Doi șoferi băuți, implicați într-un accident rutier, au fost reținuți! Ce au spus oamenii legii
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Eveniment
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:18 - Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
14:00 - Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
13:23 - Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
12:59 - Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște