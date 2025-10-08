Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat o nouă măsură de securitate menită să limiteze escrocheriile telefonice tot mai răspândite. Apelurile internaționale care afișează în mod fals numere fixe din România vor fi blocate automat, pentru a împiedica tentativele de înșelăciune prin falsificarea identității apelantului. Măsura vine ca răspuns la creșterea semnificativă a cazurilor de spoofing, o practică prin care infractorii se dau drept reprezentanți ai unor instituții sau companii.

Ce este spoofingul și cum funcționează

Fenomenul de spoofing presupune falsificarea numărului afișat pe ecranul telefonului, astfel încât victima să creadă că este tă de o sursă de încredere precum o bancă, o instituție publică sau chiar un cunoscut. În realitate, apelul provine din afara țării, fiind parte a unei tentative de fraudă menită să obțină date personale sau informații financiare.

După consultări cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române și cu principalii operatori de comunicații, ANCOM a decis blocarea apelurilor internaționale care folosesc neautorizat numere naționale de telefonie fixă. Potrivit instituției, scopul este reducerea semnificativă a numărului de cazuri de spoofing și creșterea siguranței utilizatorilor.

De ce nu pot fi blocate apelurile de pe numere mobile

precizează că măsura nu se aplică, deocamdată, apelurilor care par a proveni de la numere mobile. Blocarea acestora ar putea afecta cetățenii români aflați în străinătate care utilizează serviciul de roaming. Instituția analizează însă soluții tehnice care să permită extinderea protecției, fără a limita accesul utilizatorilor legitimi la serviciile de telefonie.

„În contextul creșterii semnificative a cazurilor de utilizare frauduloasă a numerelor, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara României care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă”, se arată într-un comunicat transmis de autoritate, potrivit Capital.ro.

Ce trebuie să facă utilizatorii când primesc un apel suspect

Specialiștii recomandă ca, în cazul unui apel suspect, utilizatorii să nu se bazeze doar pe numărul afișat pe ecran. Este indicat ca aceștia să închidă convorbirea și să sune direct la numărul oficial al instituției sau companiei respective pentru a verifica autenticitatea apelului.

De asemenea, cetățenii sunt încurajați să informeze imediat furnizorul de telefonie și să sesizeze Poliția sau Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) dacă suspectează o tentativă de fraudă.

ANCOM le amintește utilizatorilor să nu ofere niciodată date personale, bancare, parole sau coduri PIN prin , indiferent de identitatea pretinsă a apelantului. Totodată, actualizarea constantă a software-ului telefonului și a aplicațiilor este esențială pentru a preveni breșele de securitate.

Autoritatea recomandă ca persoanele interesate să se documenteze periodic despre noile tipuri de escrocherii telefonice și online. O sursă utilă este platforma sigurantaonline.ro, creată în colaborare cu Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor.