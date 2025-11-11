Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță noi măsuri care vizează combaterea dezinformării și asigurarea unui spațiu digital mai sigur în perioada electorală. Regulile se aliniază prevederilor europene din Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și impun platformelor online și furnizorilor de servicii de găzduire să ofere mecanisme clare pentru raportarea conținuturilor ilegale, inclusiv a celor cu tentă politică.

Ce măsuri trebuie să implementeze platformele online în perioada electorală

Furnizorii de servicii de găzduire și platformele online sunt obligați să asigure modalități rapide și clare prin care utilizatorii pot raporta conținuturi care încalcă legislația electorală. Măsura, anunțată de , este esențială pentru alegerile locale din 2025 și are scopul de a limita propagarea dezinformării în mediul online.

Autoritatea subliniază că aceste obligații derivă direct din Regulamentul european privind serviciile digitale, care prevede că furnizorii trebuie să acționeze „diligent, obiectiv și proporțional” în aplicarea regulilor proprii.

Totodată, în comunicatul instituției se menționează că marile platforme (precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X sau LinkedIn) interzic publicitatea politică în context electoral. În aceste condiții, utilizatorii pot raporta conținutul ce ar putea fi considerat propagandistic.

Care este rolul ANCOM în supravegherea respectării regulilor digitale

ANCOM este desemnată coordonator al serviciilor digitale în România și are sarcina de a supraveghea respectarea Regulamentului DSA de către furnizorii de servicii intermediare. Instituția elaborează legislația secundară, monitorizează aplicarea normelor și reprezintă punctul unic de contact între România, Comisia Europeană și coordonatorii digitali din celelalte state membre.

„Regulamentul privind serviciile digitale prevede obligaţia tuturor furnizorilor de servicii intermediare de a acţiona diligent, obiectiv şi proporţional în aplicarea propriilor condiţii generale de utilizare. În context electoral şi pre-electoral, trebuie specificat că anumite platforme online foarte mari (cum ar fi , Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn) nu permit publicitatea politică”, au transmis reprezentanții ANCOM.

Autoritatea mai precizează că nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni semnificative. În plus, utilizatorii care consideră că drepturile le-au fost încălcate pot sesiza direct ANCOM. Plângerile pot fi depuse individual sau prin intermediul unei organizații mandatate, iar dacă furnizorul vizat nu este stabilit în România, sesizarea este transmisă autorităților din țara de origine.

Cum sunt obligate platformele foarte mari să gestioneze riscurile sistemice

ANCOM atrage atenția că furnizorii de platforme online foarte mari (VLOPs) și motoarele de căutare foarte mari (VLOSEs) trebuie să evalueze și să gestioneze riscurile sistemice. Acestea includ diseminarea conținuturilor ilegale, influențarea proceselor electorale sau efectele negative asupra libertății de exprimare și siguranței publice.

Pentru perioada electorală, autoritatea menționează două documente europene care ghidează acțiunile acestor furnizori: „Orientările către furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale” și „Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online”.

„Analizarea legalităţii sau ilegalităţii unui conţinut din sfera publicităţii politice disponibil pe platformele online intră în competenţa autorităţilor relevante – acele autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate”, mai precizează ANCOM, potrivit Capital.ro.

Cum se extind competențele autorităților tradiționale în mediul online

Potrivit ANCOM, autoritățile care dețin competențe în mediul offline (precum cele electorale, judiciare sau de reglementare în audiovizual) își mențin prerogativele și în spațiul digital. Acestea pot acționa împotriva conținuturilor ilegale publicate online, în funcție de domeniul pe care îl supraveghează.

Conform datelor Comisiei Europene, platformele considerate „foarte mari”, precum Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X și LinkedIn, au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană și sunt supuse celor mai stricte obligații ale DSA.

Acestea se află sub supravegherea directă a Comisiei Europene în ceea ce privește transparența și gestionarea riscurilor sistemice. În același timp, ANCOM și alți coordonatori naționali monitorizează respectarea regulilor în rândul furnizorilor mai mici.

Prin aceste măsuri, România își consolidează mecanismele de protecție împotriva și a conținuturilor ilegale online, într-un an electoral complex, în care corectitudinea și siguranța informației devin priorități majore pentru spațiul digital.