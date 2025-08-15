B1 Inregistrari!
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: "Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE"

Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”

Ana Maria
15 aug. 2025, 14:49
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Analistul economic Andrei Caramitru. Sursa foto: Captură video B1 TV

Cunoscutul economist Andrei Caramitru a lansat un atac dur la adresa celor care nu muncesc și trăiesc din ajutoare sociale și, mai mult decât atât, critică sectorul privat, Uniunea Europeană și multinaționalele.

Cuprins:

  • Cum i-a numit Caramitru pe cei fără loc de muncă
  • Ce a spus Andrei Caramitru despre cei care lucrează la privat

Cum i-a numit Caramitru pe cei fără loc de muncă

Caramitru este de părere că acest sistem nu mai poate funcționa în condițiile actuale, unde doar 5 milioane de oameni lucrează în mediul privat și trebuie să-i susțină și pe ceilalți.

Economistul îi numește ironic pe cei fără job „dacii liberi”. Economistul afirmă că preferința angajatorilor pentru muncitorii nepalezi, în defavoarea românilor, spune totul despre „valoarea” acestora.

Ce a spus Andrei Caramitru despre cei care lucrează la privat

“Tot sistemul pleznește pentru ca nu exista tara dezvoltata in care doar 5 milioane de oameni muncesc in privat și plătesc taxe să țină in spate 14 milioane de pensionari, bugetari, asistati sociali, stâlpi de birt alcoolizați, bombardieri și valori. Asa ceva nu are cum sa funcționeze.

Cum e posibil ca angajatorii să prefere – mai toti – să plătească mai degrabă un nepalez pe care nu îl cunosc și care nu vorbește limba – și în plus avionul, comisionul firmei care îl aduce, casa și masa – per total dublu față de un dac liber? Asta spune totul despre dacul liber și “valoarea” pe care o are. Zero!

Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă cal glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE, multinaționale și tot tacâmul. Să se descurce. În 30 de zile ar mânca râme și șobolani.

Poate ca e mai bine așa. Ca eu sincer m-am săturat de tot rahatul ăsta pana peste cap. Nu muncești – zaci – fă ba foamea aia cruntă cumplită. Să te ajute familia ta nu noi. Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare.”, a scris Caramitru, pe pagina sa de Facebook.

