Vechea tradiție de a ține va deveni, în sfârșit, o amintire, datorită noii legi adoptate recent. Această lege privind protecția animalelor aduce schimbări importante și impune reguli clare pentru toți proprietarii de patrupede din România.

Deținătorii trebuie să se asigure că animalele beneficiază de condiții decente de trai, spațiu suficient și îngrijire corespunzătoare. Totodată, proprietarii sunt obligați să prevină disconfortul produs vecinilor, prin zgomot excesiv sau lipsa igienei în spațiile comune. Cei care nu respectă aceste prevederi legale riscă amenzi considerabile și pot fi sancționați de autoritățile competente din domeniu.

Ce condiții trebuie să asigure proprietarii de câini pentru respectarea noii legi

Noua legislație impune reguli stricte privind modul în care proprietarii trebuie să îngrijească și să adăpostească animalele de companie. Amplasarea cuștii în raport cu locuințele vecinilor, lungimea lesei și mărimea adăpostului sunt aspecte reglementate clar de lege. Cușca trebuie adaptată la talia câinelui, oferindu-i libertate de mișcare și protecție împotriva .

Medicul veterinar Gabriel Gașpar a explicat că mulți câini au cuști prea mici, care le afectează confortul și sănătatea fizică. „Sunt anumite animale care sunt legate la un metru de cuşcă sau de acel ţăruş sau pripon. Acei doi metri îi oferă patru metri în jurul punctului de prindere”, a declarat acesta, potrivit observatornews.ro.

Cei care nu respectă cerințele impuse riscă amenzi semnificative și verificări periodice din partea autorităților veterinare competente.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă noile reguli

Reprezentanții asociațiilor pentru protecția animalelor apreciază noile reglementări introduse în legislația privind bunăstarea câinilor. Doinița Cocriș, președinta unei asociații de profil, consideră că legea promovează o relație mai civilizată între oameni și animale.

Scopul noilor reguli este îmbunătățirea condițiilor de trai pentru animale și reducerea conflictelor dintre vecini în zonele rezidențiale. Cei care nu respectă cerințele stabilite de lege riscă contravenționale care pot ajunge până la 500 de lei.