Animalele de companie îți schimbă viața: beneficii pentru minte și suflet

Ana Beatrice
17 sept. 2025, 13:31
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum reduc animalele stresul și anxietatea
  2. Pot animalele să combată singurătatea
  3. Cum influențează animalele starea de spirit
  4. Există beneficii pentru sănătatea fizică
  5. Cum ajută animalele în terapie
  6. Ce responsabilități implică un animal de companie
  7. Pot animalele să îmbunătățească relațiile sociale

Animalele de companie au devenit parte integrantă din viața multor familii. Câinii, pisicile și chiar animalele mai puțin obișnuite, precum papagalii sau iepurii, nu mai sunt privite doar ca simple vietăți, ci ca membri ai familiei. Pentru unii, prezența lor este o sursă de siguranță și bucurie, pentru alții un sprijin emoțional de neînlocuit. Studiile recente confirmă ceea ce iubitorii de animale știau deja din experiență: faptul că animalele de companie au un impact major asupra sănătății mintale și emoționale. Ele reduc stresul, sporesc buna dispoziție, combat singurătatea și ne învață lecții prețioase despre responsabilitate și empatie.

Într-o lume marcată de anxietate, presiuni sociale și digitalizare excesivă, animalele reușesc să readucă în viața noastră un echilibru autentic, simplu și sincer. Nu este de mirare că psihologii recomandă adesea prezența unui animal de companie ca parte a unor programe de sprijin emoțional sau chiar de terapie.

Cum reduc animalele stresul și anxietatea

Cercetările arată că simpla mângâiere a unui câine sau a unei pisici scade nivelul cortizolului, hormonul stresului. În același timp, crește nivelul de oxitocină, hormon asociat cu afecțiunea și legăturile emoționale. Persoanele care au animale de companie raportează mai puține stări de anxietate și depresie. Practic, interacțiunea cu un animal are efecte similare cu exercițiile de relaxare sau meditație, potrivit newsinhealth.nih.gov.

Pot animalele să combată singurătatea

Una dintre cele mai mari probleme ale societății moderne este izolarea socială. Mulți oameni locuiesc singuri sau petrec mult timp în fața ecranelor. Un animal de companie oferă prezență constantă, atenție și afecțiune necondiționată. Pentru vârstnici, un câine sau o pisică poate deveni un sprijin emoțional esențial, iar pentru copii, un prieten de nădejde care îi ajută să dezvolte empatie și responsabilitate.

Cum influențează animalele starea de spirit

Jocurile, plimbările și interacțiunile cu animalele stimulează producția de endorfine, cunoscute drept „hormonii fericirii”. Persoanele care petrec timp cu animalele lor raportează o stare generală mai bună, mai multă energie și un nivel mai ridicat de optimism. În multe cazuri, animalele funcționează ca un „medicament natural” împotriva tristeții și oboselii psihice.

Există beneficii pentru sănătatea fizică

Da, în special în cazul câinilor, care necesită plimbări zilnice. Proprietarii de câini fac mai multă mișcare decât persoanele fără animale, ceea ce îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și reduce riscul de obezitate. În plus, activitatea fizică regulată contribuie la echilibrul mintal, fiind recomandată de psihologi ca parte a stilului de viață sănătos.

Cum ajută animalele în terapie

Așa-numita „terapie asistată de animale” este folosită tot mai des în spitale, centre pentru copii cu dizabilități sau pentru pacienți cu afecțiuni psihice. Studiile arată că prezența unui câine sau a unei pisici în aceste contexte accelerează recuperarea, scade tensiunea arterială și ajută pacienții să-și exprime emoțiile. În multe țări, animalele sunt deja parte din programe oficiale de terapie.

Ce responsabilități implică un animal de companie

Beneficiile sunt evidente, dar ele vin la pachet cu responsabilitate. Hrănirea, îngrijirea, vizitele la veterinar și timpul oferit zilnic sunt esențiale. Psihologii subliniază că responsabilitatea pentru o altă ființă aduce un plus de maturitate și organizare în viața proprietarului. Totodată, sentimentul de utilitate și grija constantă reduc riscul de depresie.

Pot animalele să îmbunătățească relațiile sociale

Proprietarii de animale socializează mai mult între ei, fie în parcuri, fie în comunități online dedicate iubitorilor de animale. În special câinii sunt un bun „pretext” pentru a iniția conversații și a lega prietenii. În felul acesta, animalele contribuie indirect la lărgirea cercului social al oamenilor.

Animalele de companie acționează adesea ca un „terapeut tăcut”, capabil să ofere liniște și sprijin emoțional fără cuvinte. Prezența lor constantă și necondiționată ajută la echilibrarea stărilor de anxietate și depresie, oferind proprietarului un sentiment de siguranță și apartenență.

