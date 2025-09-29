B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lege pentru proprietarii de case: modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când ai nevoie de autorizație

Lege pentru proprietarii de case: modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când ai nevoie de autorizație

Iulia Petcu
30 sept. 2025, 00:00
Lege pentru proprietarii de case: modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când ai nevoie de autorizație
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Când este necesară autorizația pentru schimbarea acoperișului
  2. Ce trebuie să știi despre autorizația de demolare
  3. Ce riscuri există dacă nu respecți legea

Românii care dețin o casă trebuie să fie atunci când intenționează să-și modifice acoperișul sau podul. Legislația prevede clar situațiile în care intervențiile necesită autorizație de construcție și consecințele nerespectării regulilor. Respectarea acestor norme este esențială pentru a evita amenzi sau răspundere penală.

Când este necesară autorizația pentru schimbarea acoperișului

Orice modificare semnificativă a acoperișului, inclusiv schimbarea structurii, formei sau înălțimii, sau transformarea podului în mansardă, implică obligația de a obține autorizație de construire. Legea 50/1991 prevede că „poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”. În schimb, reparațiile care păstrează forma inițială a acoperișului și presupun doar schimbarea materialelor nu necesită aprobarea autorităților.

Această claritate legislativă este importantă, pentru că lucrările efectuate fără autorizație se consideră contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. În unele cazuri, construirea fără documentele necesare poate fi încadrată chiar ca faptă penală. Autorizațiile trebuie emise de primărie în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

Ce trebuie să știi despre autorizația de demolare

În cazul demolării unei clădiri, procesul implică obținerea autorizației de demolare, un document obligatoriu care trebuie solicitat pentru fiecare imobil vizat. Pentru a primi aprobarea, solicitanții trebuie să depună o serie de documente: cererea propriu-zisă, copie după actul de identitate, certificatul de urbanism, avizele necesare, actul de proprietate, extrasul de carte funciară, planul cadastral, dovada plății taxelor, documentația tehnică, fotografii ale clădirii și o declarație pe propria răspundere.

Autorizația de demolare are valabilitate de 12 luni, iar costurile pentru lucrări variază între 120 și 270 de lei pe metru pătrat, în funcție de tipul construcției și de amploarea lucrărilor. Autoritățile cer ca deșeurile rezultate din demolare să fie sortate, stocate corespunzător și valorificate, fără amestecarea materialelor, conform Catalogului European al Deșeurilor, scrie bzi.ro.

Ce riscuri există dacă nu respecți legea

Cei care efectuează modificări sau demolări fără autorizație se expun la amenzi considerabile sau chiar la răspundere penală. Materialele care trebuie gestionate corespunzător includ beton, cărămidă, lemn, ciment, plastic, materiale cu azbest, plăci ceramice, nisip, gips și vată minerală. Nerespectarea regulilor poate avea consecințe grave nu doar juridice, ci și financiare, iar autoritățile sunt stricte în aplicarea sancțiunilor.

Pentru a evita sancțiuni, proprietarii trebuie să consulte legislația înainte de orice intervenție asupra acoperișului sau a podului. În cazul lucrărilor care schimbă structura, forma sau înălțimea construcției, obținerea autorizației de construire este obligatorie. În plus, planificarea corectă a gestionării deșeurilor și respectarea tuturor procedurilor administrative garantează că proiectul va fi legal și sigur pentru mediu și comunitate

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită
Eveniment
Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită
Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale
Eveniment
Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale
Aspectul care l-a șocat pe un turist american, în timp ce se plimba pe străzile din București: „E o nebunie”
Eveniment
Aspectul care l-a șocat pe un turist american, în timp ce se plimba pe străzile din București: „E o nebunie”
Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică”. Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.
Eveniment
Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică”. Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.
Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)
12 obiceiuri simple care îți pot îmbunătăți viața
Eveniment
12 obiceiuri simple care îți pot îmbunătăți viața
Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare”. Despre ce e vorba
Eveniment
Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare”. Despre ce e vorba
Proiect de lege: Ministerul Apărării pregătește un stagiu militar voluntar de patru luni. Cum va fi organizat programul
Eveniment
Proiect de lege: Ministerul Apărării pregătește un stagiu militar voluntar de patru luni. Cum va fi organizat programul
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Eveniment
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Eveniment
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Ultima oră
00:09 - Înalta Curte din Londra a decis: Andrew Tate scapă de acuzațiile penale dintr-un dosar de abuz sexual. Motivul din spatele deciziei
23:59 - Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
23:37 - Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită
23:31 - Bolojan: Nu mai creștem taxele, dar trebuie reduse cheltuielile statului / Când vor scădea facturile la energie
23:05 - Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
22:44 - Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale
22:41 - Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)
22:15 - Aspectul care l-a șocat pe un turist american, în timp ce se plimba pe străzile din București: „E o nebunie”
22:02 - Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară
21:57 - Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică”. Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.