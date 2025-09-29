Românii care dețin o casă trebuie să fie atunci când intenționează să-și modifice acoperișul sau podul. Legislația prevede clar situațiile în care intervențiile necesită autorizație de construcție și consecințele nerespectării regulilor. Respectarea acestor norme este esențială pentru a evita amenzi sau răspundere penală.

Când este necesară autorizația pentru schimbarea acoperișului

Orice modificare semnificativă a acoperișului, inclusiv schimbarea structurii, formei sau înălțimii, sau transformarea podului în mansardă, implică obligația de a obține autorizație de construire. prevede că „poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”. În schimb, reparațiile care păstrează forma inițială a acoperișului și presupun doar schimbarea materialelor nu necesită aprobarea autorităților.

Această claritate legislativă este importantă, pentru că lucrările efectuate fără autorizație se consideră contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. În unele cazuri, construirea fără documentele necesare poate fi încadrată chiar ca faptă penală. Autorizațiile trebuie emise de primărie în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

Ce trebuie să știi despre autorizația de demolare

În cazul demolării unei clădiri, procesul implică obținerea autorizației de , un document obligatoriu care trebuie solicitat pentru fiecare imobil vizat. Pentru a primi aprobarea, solicitanții trebuie să depună o serie de documente: cererea propriu-zisă, copie după actul de identitate, certificatul de urbanism, avizele necesare, actul de proprietate, extrasul de carte funciară, planul cadastral, dovada plății taxelor, documentația tehnică, fotografii ale clădirii și o declarație pe propria răspundere.

Autorizația de demolare are valabilitate de 12 luni, iar costurile pentru lucrări variază între 120 și 270 de lei pe metru pătrat, în funcție de tipul construcției și de amploarea lucrărilor. Autoritățile cer ca deșeurile rezultate din demolare să fie sortate, stocate corespunzător și valorificate, fără amestecarea materialelor, conform Catalogului European al Deșeurilor, scrie bzi.ro.

Ce riscuri există dacă nu respecți legea

Cei care efectuează modificări sau demolări fără autorizație se expun la amenzi considerabile sau chiar la răspundere penală. Materialele care trebuie gestionate corespunzător includ beton, cărămidă, lemn, ciment, plastic, materiale cu azbest, plăci ceramice, nisip, gips și vată minerală. Nerespectarea regulilor poate avea consecințe grave nu doar juridice, ci și financiare, iar autoritățile sunt stricte în aplicarea sancțiunilor.

Pentru a evita sancțiuni, proprietarii trebuie să consulte legislația înainte de orice intervenție asupra ului sau a podului. În cazul lucrărilor care schimbă structura, forma sau înălțimea construcției, obținerea autorizației de construire este obligatorie. În plus, planificarea corectă a gestionării deșeurilor și respectarea tuturor procedurilor administrative garantează că proiectul va fi legal și sigur pentru mediu și comunitate