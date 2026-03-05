B1 Inregistrari!
ANM anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cod galben în Moldova și nordul Dobrogei

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 11:28
Cuprins
  1. Cod galben de vânt în estul țării
  2. Vremea în București rămâne relativ caldă

Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale României până vineri seară. În Moldova și nordul Dobrogei a fost emis cod galben de vânt, iar în Capitală temperaturile rămân peste media perioadei, deși se vor reduce ușor spre finalul intervalului prognozat.

Cod galben de vânt în estul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt pentru regiunile Moldova și nordul Dobrogei, valabilă vineri între orele 8:00 și 20:00, scrie Agerpres.

În acest interval, vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele pot atinge viteze de aproximativ 50-65 km/h. Fenomenul meteorologic poate afecta în special zonele deschise și localitățile situate în câmpie sau în apropierea litoralului, unde intensitatea vântului este resimțită mai puternic.

Meteorologii prognozează intensificări ale vântului și în alte regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de joi, în nordul și centrul Moldovei, vântul poate sufla cu viteze de 40-45 km/h. De asemenea, vineri sunt așteptate rafale mai puternice și în nord-estul Munteniei, precum și în sudul Dobrogei.

Pe crestele montane, vântul va avea intensificări mai accentuate. În special în Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, rafalele pot ajunge la 60- km/h, condiții care pot face ca temperatura resimțită să fie mai scăzută decât valorile indicate de termometre.

Vremea în București rămâne relativ caldă

În București, vremea se menține mai caldă decât media climatologică pentru începutul lunii martie.

În intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 08:00, temperatura maximă se va situa între 14 și 16 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî la aproximativ 1-3 grade.

Cerul va prezenta înnorări temporare, însă vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene meteorologice severe. Pentru intervalul 6 martie, ora 08:00 – 20:00, meteorologii prognozează un cer variabil, vânt slab spre moderat și o temperatură maximă de aproximativ 12-13 grade Celsius, indicând o ușoară răcire față de ziua precedentă.

