ANPC, verificări la sânge în marile supermarketuri. Paul Anghel, detalii pe B1 TV despre controalele din ultimele zile (VIDEO)

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au pus tunurile pe marile supermarketuri. De câteva zile, controalele se țin lanț, iar inspectorii au închis până acum 12 magazine și au dat amenzi în valoare totală de peste 300.000 de lei. Verificările au scos la iveală un adevărat dezastru pe rafturi, de la gândaci și până la alimente stricate.

Directorul general al ANPC, pe B1 TV. Paul Anghel, detalii despre controalele în marile supermarketuri

„Comercializau produse aflate în condiții de depozitare improprii. Erau produse (…) în afara datei-limită de consum sau produse care prezentau modificări organoleptice, de culoare, gust sau miros. Erau vitrine frigorifice sau vitrine asistate în care, la data și ora controlului, existau prezențe de praf, mucegai, fire de păr”, a spus oficialul.

Controalele s-au desfășurat în mai multe județe din țară, iar comisarii ANPC au descoperit nereguli și în Prahova. În Ploiești, spre exemplu, Autoritatea a închis temporar raioanele unor supermarketuri.

„Am fost în județul Prahova și am întâlnit și acolo niște probleme destul de complicate. (…) Am făcut controale în care am avertizat, am prevenit, am încheiat cu operatorii economici planuri de măsuri de remediere a datelor constatate. S-au luat măsuri mult mai ferme”, a adăugat Paul Anghel.

Autoritățile spun că verificările în supermarketurile din România vor continua și avertizează consumatorii să fie atenți la achiziționarea produselor alimentare.