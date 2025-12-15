Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale în prima etapă a controalelor desfășurate înainte de Sărbătorile de Iarnă, în urma verificărilor efectuate la mii de unități din sectorul alimentar.
În perioada 2-12 decembrie, inspectorii ANSVSA au verificat 5.237 de unități înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, precum și 670 de mijloace de transport, în cadrul acțiunilor de control specifice sezonului sărbătorilor, conform Agerpres.
În urma acestor verificări, au fost aplicate 514 amenzi contravenționale, în valoare totală de 3,605 milioane de lei, și 287 de avertismente. De asemenea, autoritățile au emis 13 ordonanțe de suspendare a activității și patru ordonanțe de interzicere a activității.
ANSVSA precizează că acțiunile de control au ca obiectiv principal prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și limitarea răspândirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA), în special în zonele aflate sub restricții sanitare.
Un accent deosebit a fost pus pe combaterea comerțului ilegal cu porcine, carne și produse din carne de porc provenite de la animale infectate sau din surse neautorizate.
Controalele au fost efectuate de reprezentanții Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și din municipiul București și au vizat o gamă largă de operatori economici, printre care:
Printre cele mai frecvente neconformități sancționate se numără:
În urma controalelor, autoritățile au retras oficial de la vânzare peste 26 de tone de produse alimentare, printre care fructe și legume, carne și produse din carne, lactate, pastă de mici, pește și produse de patiserie.
Valoarea totală a produselor retrase se ridică la 98.436 de lei, acestea fiind direcționate către unități de neutralizare, conform procedurilor legale.
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că acțiunile de control vor continua pe întreg teritoriul țării, atât prin sancționarea abaterilor, cât și prin consilierea operatorilor economici.
„Vom continua acțiunile de control pe întreg teritoriul țării, concomitent cu consilierea operatorilor pentru respectarea cerințelor sanitare-veterinare și de siguranță alimentară. Acolo unde constatăm abateri, vom aplica sancțiuni ferme, astfel încât consumatorii să fie protejați, iar produsele puse în vânzare să fie sigure”, a transmis Alexandru Bociu.