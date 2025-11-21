B1 Inregistrari!
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post

ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post

Iulia Petcu
21 nov. 2025, 19:11
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
Sursa foto: Shutterstock
În perioada Postului Crăciunului, crește interesul pentru produsele alimentare de post, iar odată cu acesta apar și riscuri legate de achiziționarea lor din surse nesigure. ANSVSA atrage atenția asupra pericolelor generate de comercializarea produselor pe rețelele de socializare sau în spații neautorizate, invitând consumatorii să fie atenți la etichete, condiții de vânzare și calitatea ingredientelor.

Ce riscuri anunță ANSVSA pentru produsele de post

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că produsele cumpărate din locuri necontrolate pot să nu respecte normele sanitar-veterinare și să prezinte pericole pentru sănătate, mai ales în contextul în care în post crește cererea pentru alimente vegetale sau procesate. Instituția recomandă atenție la originea produselor, la modul în care sunt etichetate și la spațiul în care sunt comercializate, deoarece condițiile improprii de manipulare pot favoriza contaminarea.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, insistă asupra rolului informării corecte pentru protejarea consumatorilor. „Le recomand tuturor celor care achiziționează produse alimentare să verifice cu atenție etichetele și să cumpere doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Produsele comercializate în spații necontrolate sau pe rețele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme și pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranța alimentelor începe cu informarea corectă și cu alegeri responsabile”, relatează Libertatea.ro.

Cum pot fi verificate corect produsele de post

ANSVSA recomandă mai mulți pași esențiali pentru o verificare riguroasă a produselor. Consumatorii sunt îndemnați să citească lista de ingrediente, să fie atenți la eventuali alergeni, să analizeze valorile nutriționale și să observe mențiunile privind posibile urme de lapte sau ou. De asemenea, verificarea producătorului, a lotului și a modului de etichetare reprezintă elemente importante pentru siguranță.

O altă recomandare vizează alegerea alimentelor în funcție de modul de ambalare și păstrare. Produsele preambalate trebuie să aibă un ambalaj integru, iar cele vândute vrac trebuie expuse în condiții igienice. ANSVSA atrage atenția asupra produselor cu miros, aspect sau consistență modificate, precum și asupra datei de expirare, care nu trebuie depășită sau alterată. În plus, păstrarea corectă la temperaturi adecvate este esențială pentru produsele perisabile.

În zilele în care este permis consumul de pește, ANSVSA oferă sfaturi clare. Pentru peștele proaspăt, este esențial să fie observat aspectul general, mirosul, claritatea ochilor, culoarea branhiilor și fermitatea cărnii. La peștele congelat, ambalajul trebuie să fie intact, iar stratul de gheață să nu fie excesiv. În cazul peștelui afumat, uniformitatea culorii și mirosul specific sunt indicatori importanți ai calității.

Ce recomandă specialiștii în nutriție

Postul Crăciunului, desfășurat între 15 noiembrie și 24 decembrie, vine cu schimbări nutriționale pentru mulți consumatori, iar specialiștii subliniază nevoia unei diete echilibrate. Nutriționistul Mihaela Bilic a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care le reamintește oamenilor să nu exagereze cu produsele procesate de post și să acorde atenție cantităților, chiar dacă acestea nu conțin ingrediente de origine animală.

