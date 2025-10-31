Mai multe produse alimentare vândute în supermarketurile din România au fost retrase de pe rafturi după controale recente. Analizele de laborator au confirmat prezența unor substanțe interzise, printre care antibiotice și urme de opiu. Autoritățile au aplicat sancțiuni record în cadrul campaniei „Toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică”.

Care produse au fost găsite cu cloramfenicol

Primul produs vizat a fost mierea de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache. Analizele au arătat prezența cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru larg interzis în Uniunea Europeană.

Reprezentanții au explicat că retragerea produsului a fost declanșată imediat după confirmarea rezultatelor. „Măsura de retragere de pe piață și rechemarea produsului de la consumatori a fost declanșată imediat după confirmarea rezultatelor”, au precizat autoritățile.

Cloramfenicolul poate provoca reacții toxice severe, motiv pentru care utilizarea sa în produsele alimentare este strict interzisă.

Un alt produs retras a fost „Fasolea cu cârnați Maestro”, identificată cu niveluri ridicate de substanțe neconforme. Autoritățile au dispus scoaterea imediată de la vânzare a acestuia, relatează Capital.ro.

Ce amploare a avut campania națională a ANSVSA

În trimestrul al treilea din 2025, ANSVSA a desfășurat 136.206 controale la nivel național. Verificările au vizat unități din industria cărnii, a laptelui, a peștelui, producția de miere și ouă, sectorul panificației, alimentația publică și băuturile.

În urma acțiunilor, inspectorii au aplicat 3.885 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.098.800 lei. De asemenea, au fost emise 194 de ordonanțe de suspendare și 356 de ordonanțe de interzicere a activității pentru operatorii care nu respectau normele sanitar-veterinare.

Câte produse au fost confiscate și distruse

ANSVSA a dispus reținerea și neutralizarea a 98.125 kg de carne, produse din carne, pește și derivate, precum și a 8.468 de ouă și 75.016 produse alimentare de origine nonanimală. Produsele au fost trimise către unități specializate în distrugerea alimentelor improprii consumului.

În laboratoarele naționale au fost prelevate 18.698 probe de , dintre care 186 s-au dovedit neconforme. Rezultatele au confirmat prezența unor reziduuri interzise, contaminanți biologici sau substanțe farmaceutice utilizate ilegal în procesul de producție.

Care este scopul campaniei ANSVSA

Conducerea ANSVSA a reiterat că obiectivul campaniei este eliminarea completă a practicilor care pot pune în pericol siguranța alimentară și populației. Măsurile vizate urmăresc protecția consumatorilor și creșterea standardelor de siguranță în industria alimentară.

Autoritatea continuă să monitorizeze operatorii și să aplice sancțiuni acolo unde legea este încălcată, în conformitate cu normele europene și naționale.