Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”

Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 14:57
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Dezamăgirea nutriționistei
  2. „Organismul se simte mai bine”
  3. Cum gestionează criticile

Mihaela Bilic s-a declarat dezamăgită de un supermarket din București. Aceasta s-a dus cu gândul că își va cumpăra de mâncare, însă a fost surprinsă în mod neplăcut.

Dezamăgirea nutriționistei

Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a povestit că a fost la supermarket și a rămas dezamăgită. Nu a găsit mâncare gătită și a ajuns la concluzia că trebuie să își facă singură, acasă.

„Am fost la supermarket să-mi cumpăr și n-am mai găsit nimic de cumpărat. Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată că va trebui să încep să gătesc (n.r. râde). Nu se mai găsește nimic bun de mâncare gata preparat. Iar diversitatea la raft a scăzut substanțial. Și atunci cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”, a spus Mihaela Bilic, conform Cancan.

„Organismul se simte mai bine”

Medicul nutriționist a vorbit și despre ultima oară când a gătit ceva.

„Vara asta am gătit pentru că am fost plecată la țară, la pădure, și acolo nu vine nici delivery-ul, nici nimic, și am mâncat ciorbă de fasole uscată și ardei umpluți și ciorbă de dovlecei. Chiar am o oală de fiert sub presiune, le pun pe toate acolo, închid capacul și într-un sfert de oră e gata. A fost bine și am observat că și organismul se simte mai bine cu mâncare gătită”, a spus Mihaela Bilic.

Cum gestionează criticile

„Eu nu citesc niciun comentariu și nu răspund la nicio întrebare, și nu conversez cu ei pe rețele de socializare. Așa că bullying-ul dacă există, să zic, e făcut în absența mea. Iar la capitolul confruntare față în față cu oamenii în mediul public, mi s-a întâmplat să simt, cum să zic, răutăcisme, dar afirmațiile pe care le fac, le fac, cum să zic, cu toată răspunderea”, a mărturisit nutriționista.

„Și chestiunile astea nu mă sperie, ci mai degrabă mă… nu pot sa zic ma înduioșează, dar oricum îmi vine să le zic celor care sunt atât de vehemenți și de impulsivi că-i doare ceva și trebuie găsită căutarea unei strategii sau unei soluții. Dar, din păcate, e pe negativ. Și, probabil, sper din suflet, să le treacă!”, a adăugat.

