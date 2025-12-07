Aproape 490 de persoane private de de la Penitenciarul București-Rahova și Penitenciarul-Spital București-Rahova au votat duminică la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Bucureștiului, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor ( ). Procesul de votare s-a desfășurat fără incidente.

Aproape 500 de deținuți au votat la Rahova

Un total de 486 de deținuți și-au exercitat dreptul de vot, a transmis duminică de Administrația Națională a Penitenciarelor, conform Agerpres.

„Dintre cele 486 de persoane private de libertate care au votat 480 sunt de la Penitenciarul București-Rahova și șase de la Penitenciarul-Spital București-Rahova”, a precizat ANP.

Participarea la procesul electoral a venit în urma unei proceduri prealabile de solicitare a urnei mobile. Pentru aceste alegeri, 730 de cereri au fost depuse către Biroul Electoral, 724 din partea Penitenciarului București-Rahova și șase din partea Penitenciarului-Spital.

Câți deținuți aveau drept de vot

Potrivit datelor oficiale, la Penitenciarul București-Rahova sunt custodiate 1.606 persoane private de libertate, dintre care 857 au drept de vot la aceste alegeri.

La Penitenciarul-Spital București-Rahova, din totalul de 88 de deținuți, 14 sunt eligibili pentru a participa la scrutinul parțial.

Prezența la vot printre persoanele cu drepturi electorale arată un interes semnificativ pentru procesul democratic chiar și în mediul penitenciar, unde accesul la informație și campanie electorală se face prin mecanisme strict reglementate.

Proces de votare fără incidente

Administrația Națională a Penitenciarelor a subliniat că scrutinul s-a desfășurat în condiții corespunzătoare.

„Pe toată durata procesului de votare nu au existat evenimente negative sau de natură să perturbe buna desfășurare”, a transmis ANP.

Echipajele responsabile de organizarea votului au asigurat accesul persoanelor private de libertate la urna mobilă, iar procedurile s-au desfășurat conform legislației electorale și regulilor interne ale penitenciarelor.

Candidații la Primăria Generală

În competiția pentru funcția de primar general s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre ei, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, și-au anunțat retragerea după termenul legal, astfel că numele lor rămân pe buletine, iar voturile vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei: