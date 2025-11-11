Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)

Suveraniștii au mai găsit o cale prin care să arate că statul desfășoară o întreagă conspirație împotriva lui Călin Georgescu. Cer închiderea dosarului pe motiv că propaganda legionară e libertate de exprimare.

Suveraniștii compară cazul Oana Gheorghiu cu dosarul lui Georgescu

Nu știm exact ce au înțeles suveraniștii din disputa dintre Oana Gheorghiu și CSM însă au ajuns la concluzia că vicepremierul are dreptul la liberă exprimare și ei nu. Asta după ce Nicușor Dan a anunțat că nu va semna vreo cerere de urmărire penală pe numele Oanei Gheorghiu.

O reacție pe tema aceasta a avut Anca Alexandrescu. Moderatoarea care se vrea primăriță și tot încearcă să se lipească de Călin Georgescu. Așa că a sărit în apărarea fostului candidat la prezidențiale.

„Bun! Deci dosarul lui Calin Georgescu se inchide astazi! Si toate dosarele celor care din 24 noiembrie au indraznit sa si spuna opiniile! Ah, dar stati! E valabil doar pentru ei acest principiu!”, scrie Anca Alexandrescu.

Călin Georgescu crede că propaganda legionară e libertate de exprimare

Călin Georgescu, al cărui proces pentru propagandă legionară a început astăzi, crede și el că i s-a tăiat dreptul la liberă exprimare. Deși ține discursuri unde vrea și unde nu vrea. Dar tot nu e democrație.

„În momentul în care trădarea independenței justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul.”, a clamat .

Nu putea lipsi Diana Șoșoacă. Și ea acuzată de propagandă legionară

„Să înteleg că de azi dosarele mele se clasează! Stimate domnule Nicușor Dan, cetățenii sunt toți egali în fața legii, nu numai Oana Gheorghiu. așa că închideți toate dosarele cu privire la dreptul la opinie și liberă exprimare, deci și al meu. Bine, asta dacă treceți peste Constituția României și legea penală care vă interzic imixtiunea dumneavoastră în anchete și procese, fiind cel puțin și nu numai trafic de influență, abuz în serviciu și lista continuă. Dar mai grav este că ceea ce ați făcut prin această declarație este că ați pus presiune pe justiție și ați amenințat un procuror.”, scrie , acuzată de propagandă legionară, cultul persoanelor vinovate de genocid și alte 9 infracțiuni.