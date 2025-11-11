B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)

Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)

Adrian A
11 nov. 2025, 14:28
Suveraniștii s-au urcat pe cazul Oana Gheorghiu-CSM. Consideră că propaganda legionară e libertate de exprimare (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Suveraniștii compară cazul Oana Gheorghiu cu dosarul lui Georgescu
  2. Călin Georgescu crede că propaganda legionară e libertate de exprimare
  3. Nu putea lipsi Diana Șoșoacă. Și ea acuzată de propagandă legionară

Suveraniștii au mai găsit o cale prin care să arate că statul desfășoară o întreagă conspirație împotriva lui Călin Georgescu. Cer închiderea dosarului pe motiv că propaganda legionară e libertate de exprimare.

Suveraniștii compară cazul Oana Gheorghiu cu dosarul lui Georgescu

Nu știm exact ce au înțeles suveraniștii din disputa dintre Oana Gheorghiu și CSM însă au ajuns la concluzia că vicepremierul are dreptul la liberă exprimare și ei nu. Asta după ce Nicușor Dan a anunțat că nu va semna vreo cerere de urmărire penală pe numele Oanei Gheorghiu.

O reacție pe tema aceasta a avut Anca Alexandrescu. Moderatoarea care se vrea primăriță și tot încearcă să se lipească de Călin Georgescu. Așa că a sărit în apărarea fostului candidat la prezidențiale.

„Bun! Deci dosarul lui Calin Georgescu se inchide astazi! Si toate dosarele celor care din 24 noiembrie au indraznit sa si spuna opiniile! Ah, dar stati! E valabil doar pentru ei acest principiu!”, scrie Anca Alexandrescu.

Călin Georgescu crede că propaganda legionară e libertate de exprimare

Călin Georgescu, al cărui proces pentru propagandă legionară a început astăzi, crede și el că i s-a tăiat dreptul la liberă exprimare. Deși ține discursuri unde vrea și unde nu vrea. Dar tot nu e democrație.

„În momentul în care trădarea independenței justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul.”, a clamat Georgescu.

Nu putea lipsi Diana Șoșoacă. Și ea acuzată de propagandă legionară

„Să înteleg că de azi dosarele mele se clasează! Stimate domnule Nicușor Dan, cetățenii sunt toți egali în fața legii, nu numai Oana Gheorghiu. așa că închideți toate dosarele cu privire la dreptul la opinie și liberă exprimare, deci și al meu. Bine, asta dacă treceți peste Constituția României și legea penală care vă interzic imixtiunea dumneavoastră în anchete și procese, fiind cel puțin și nu numai trafic de influență, abuz în serviciu și lista continuă. Dar mai grav este că ceea ce ați făcut prin această declarație este că ați pus presiune pe justiție și ați amenințat un procuror.”, scrie Diana Șoșoacă, acuzată de propagandă legionară, cultul persoanelor vinovate de genocid și alte 9 infracțiuni.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Politică
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
Politică
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Politică
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Replica Oanei Gheorghiu pentru Carmen Uscatu. Cum a răstălmăcit vicepremierul reproșurile colegei din Asociația „Dăruiește Viață”
Politică
Replica Oanei Gheorghiu pentru Carmen Uscatu. Cum a răstălmăcit vicepremierul reproșurile colegei din Asociația „Dăruiește Viață”
Șeful PSD a plecat victorios de la negocierile cu Nicușor Dan. Se face grup de lucru pe pensiile speciale
Politică
Șeful PSD a plecat victorios de la negocierile cu Nicușor Dan. Se face grup de lucru pe pensiile speciale
Sondaj politic. Bărbații preferă AUR și USR, iar femeile înclină mai mult spre PSD și PNL
Politică
Sondaj politic. Bărbații preferă AUR și USR, iar femeile înclină mai mult spre PSD și PNL
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Suma record cerută de la primarul Sectorului 6
Politică
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Suma record cerută de la primarul Sectorului 6
Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)
Politică
Campania „Culege binele”, inițiată de Primăria Sector 6. Inițiativa prin care localnicii se bucură de mese calde (VIDEO)
Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
Politică
Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
Ultima oră
17:17 - Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
17:13 - Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
16:51 - Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
16:35 - Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
16:34 - Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
16:26 - Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
16:19 - IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
16:05 - Ghidul tău pentru un viitor sigur
16:03 - George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
15:53 - Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate