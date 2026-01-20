B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Are 101 ani, doarme la 2 dimineața și mănâncă chipsuri. Secretul longevității unei femei din China

Are 101 ani, doarme la 2 dimineața și mănâncă chipsuri. Secretul longevității unei femei din China

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 14:27
Are 101 ani, doarme la 2 dimineața și mănâncă chipsuri. Secretul longevității unei femei din China
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Jiang Yueqin are 101 ani și o rutină care surprinde
  2. Se culcă la ora 2 dimineața și se trezește târziu
  3. „Mama mea este ca un adolescent”
  4. Nu urmează o dietă strictă
  5. Atitudinea pozitivă, cheia longevității

Cu toții ne dorim o viață lungă, trăită înconjurați de familie și prieteni. Jiang Yueqin, o femeie de 101 ani din China, a atras atenția prin stilul său de viață neobișnuit, care sfidează multe dintre regulile clasice despre sănătate și longevitate. Cu o dantură perfectă, o atitudine pozitivă și un program relaxat, centenara spune că secretul ei nu constă într-o dietă strictă, ci într-o viață lipsită de stres.

Jiang Yueqin are 101 ani și o rutină care surprinde

Jiang Yueqin locuiește în Wenzhou, un oraș din estul Chinei, și este mama a șapte copii. În ciuda vârstei impresionante, femeia se bucură de o stare de sănătate bună și de o dantură impecabilă. Își petrece timpul urmărind programele preferate la televizor și savurând gustări, fără a se priva de micile plăceri ale vieții, scrie Click.

Contrar recomandărilor clasice legate de somn și alimentație, Jiang are un program complet atipic pentru o persoană de vârsta ei.

Se culcă la ora 2 dimineața și se trezește târziu

Femeia se culcă, de cele mai multe ori, în jurul orei 2:00 dimineața și se trezește singură abia în jurul orei 10:00. După ce se ridică din pat, primul ei ritual este o cană de ceai verde, pe care o consideră esențială pentru începutul zilei.

Jiang mănâncă doar două mese principale pe zi. Prima masă este, de regulă, prânzul, iar cea de-a doua are loc în jurul orei 18:00. Cu toate acestea, dacă îi este foame seara târziu, nu ezită să mănânce chipsuri sau dulciuri.

„Mama mea este ca un adolescent”

Fiica centenarei, Yao Songping, a vorbit despre obiceiurile mamei sale, comparând-o cu un adolescent din punct de vedere al programului zilnic.

„Mama mea este ca un adolescent! Stă trează până la primele ore ale dimineții, iar apoi se trezește singură în jurul orei 10:00. Combină micul dejun și prânzul într-o singură masă și, dacă îi este foame noaptea, savurează chipsuri și dulciuri”, a declarat femeia.

Nu urmează o dietă strictă

Obiceiurile actuale ale lui Jiang Yueqin nu au fost dintotdeauna parte din rutina sa. În urmă cu câțiva ani, femeia a suferit o căzătură care i-a limitat mobilitatea, iar activitatea fizică intensă nu a mai fost posibilă. Petrecând mai mult timp în casă, i-a devenit din ce în ce mai greu să se culce devreme.

Cu toate acestea, centenara nu urmează nicio dietă specială și nu se abține de la alimentele care îi plac. În afară de ceaiul verde consumat dimineața, nu are restricții alimentare.

Atitudinea pozitivă, cheia longevității

Cel mai important „secret” al longevității sale pare să fie însă atitudinea. Jiang este descrisă de familie drept o persoană calmă, care nu se înfurie niciodată și care privește viața cu optimism.

Potrivit apropiaților, starea ei de spirit constant pozitivă și lipsa stresului au contribuit decisiv la o viață lungă și echilibrată, demonstrând că, uneori, bucuria de a trăi poate fi mai importantă decât orice regulă strictă de sănătate.

Tags:
Citește și...
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Eveniment
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Eveniment
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Eveniment
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Eveniment
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Ultima oră
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:55 - Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
15:48 - Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
15:28 - Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
15:21 - Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți