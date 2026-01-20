Cu toții ne dorim o viață lungă, trăită înconjurați de familie și . Jiang Yueqin, o femeie de 101 ani din China, a atras atenția prin stilul său de viață neobișnuit, care sfidează multe dintre regulile clasice despre sănătate și longevitate. Cu o dantură perfectă, o atitudine pozitivă și un program relaxat, centenara spune că secretul ei nu constă într-o dietă strictă, ci într-o viață lipsită de stres.

Jiang Yueqin are 101 ani și o rutină care surprinde

Jiang Yueqin locuiește în Wenzhou, un oraș din estul Chinei, și este mama a șapte copii. În ciuda vârstei impresionante, femeia se bucură de o stare de sănătate bună și de o dantură impecabilă. Își petrece timpul urmărind programele preferate la televizor și savurând gustări, fără a se priva de micile plăceri ale vieții, scrie Click.

Contrar recomandărilor clasice legate de somn și alimentație, Jiang are un program complet atipic pentru o persoană de vârsta ei.

Se culcă la ora 2 dimineața și se trezește târziu

Femeia se culcă, de cele mai multe ori, în jurul orei 2:00 dimineața și se trezește singură abia în jurul orei 10:00. După ce se ridică din pat, primul ei ritual este o cană de ceai verde, pe care o consideră esențială pentru începutul zilei.

Jiang mănâncă doar două mese principale pe zi. Prima masă este, de regulă, prânzul, iar cea de-a doua are loc în jurul orei 18:00. Cu toate acestea, dacă îi este foame seara târziu, nu ezită să mănânce chipsuri sau dulciuri.

„Mama mea este ca un adolescent”

Fiica centenarei, Yao Songping, a vorbit despre obiceiurile mamei sale, comparând-o cu un adolescent din punct de vedere al programului zilnic.

„Mama mea este ca un adolescent! Stă trează până la primele ore ale dimineții, iar apoi se trezește singură în jurul orei 10:00. Combină micul dejun și prânzul într-o singură masă și, dacă îi este foame noaptea, savurează chipsuri și dulciuri”, a declarat femeia.

Nu urmează o dietă strictă

Obiceiurile actuale ale lui Jiang Yueqin nu au fost dintotdeauna parte din rutina sa. În urmă cu câțiva ani, femeia a suferit o căzătură care i-a limitat mobilitatea, iar activitatea fizică intensă nu a mai fost posibilă. Petrecând mai mult timp în casă, i-a devenit din ce în ce mai greu să se culce devreme.

Cu toate acestea, centenara nu urmează nicio dietă specială și nu se abține de la alimentele care îi plac. În afară de ceaiul verde consumat dimineața, nu are restricții alimentare.

Atitudinea pozitivă, cheia longevității

Cel mai important „secret” al longevității sale pare să fie însă atitudinea. Jiang este descrisă de familie drept o persoană calmă, care nu se înfurie niciodată și care privește viața cu optimism.

Potrivit apropiaților, starea ei de spirit constant pozitivă și lipsa stresului au contribuit decisiv la o viață lungă și echilibrată, demonstrând că, uneori, bucuria de a trăi poate fi mai importantă decât orice regulă strictă de sănătate.