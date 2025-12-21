Un bărbat care participa la o partidă de vânătoare a făcut o descoperire neașteaptată, într-o pădure. Este vorba despre o dronă, de care era atașată o parașută desfăcută. Bărbatul a alertat de urgență autoritățile, care au sosit la fața locului pentru cercetări.

O dronă cu o parașută, descoperită într-o pădure din Argeș

Drona a fost găsită într-o pădure, în preajma comunei Lereşti, județul Argeș. Autoritățile au fost înștiințate despre descoperire duminică, 21 decembrie, în jurul orei 10.30. Cel care a dat alarmă este un bărbat, în vârstă de 49 de ani, care participa la o partidă de organizată în zonă.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, a transmis .

Autoritățile sosite la fața locului au delimitat perimetru pentru a putea desfășura verificări. Se încearcă stabilirea circumstanțelor în care aparatul de zbor a ajuns în pădure, printre copaci, de unde provine și care era scopul ei.

„În urma sesizării, la fața locului a fost direcționat de urgență un echipaj de poliție, care a procedat la asigurarea perimetrului și la verificări preliminare, în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri.

Totodată, au fost informate instituțiile abilitate, conform competențelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă”, au mai transmis autoritățile.

Ce se știe despre drona găsită în Argeș

Drona a fost găsită intactă de către autorități, având atașată o parașută deschisă. Lățimea este de circa doi metri. Dimensiunile relativ reduse pentru o dronă, indică faptul că nu este una cu armament, ci una destinată recunoașterii sau cartografierii. Nu se știe încă de cât timp este drona printre copaci.

Parchetul General a fost sesizat.