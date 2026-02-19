Poliţiştii au sancționat zeci de elevi cu amenzi totale de peste 20.000 de lei pentru că au asistat la încăierări între colegi și nu au raportat faptele, ba chiar i-au încurajat pe cei implicați. S-a întâmplat luna trecută, la un liceu din orașul argeșean Costești.

Poliția Argeș a amendat mai mulți elevi

„Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal, prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele, în această situaţie fiind 25 de minori. De asemenea, alţi 16 minori au fost sancţionaţi conform aceluiaşi act normativ, pentru constituirea unui grup în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice”, a transmis IPJ Argeş.

Astfel, polițiștii Biroului Siguranţa Şcolară au dat 25 de amenzi în valoare totală de 12.500 de lei, iar agenți din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti – 17 amenzi în valoare totală de 8.150 de lei.

IPJ Argeș a ținut să precizeze că sancțiunile au fost aplicate conform legislației privind minorii și după ce a fost analizat comportamentul fiecărui elev în parte.

Încăierare între elevi

Pe 23 ianuarie, doi minori din comuna argeşeană Miroşi au fost reţinuţi după ce au participat la o încăierare izbucnită iniţial între alţi doi adolescenţi. Polițiștii s-au autosesizat după ce au văzut imagini cu scandalul în online.

Toți cei patru adolescenți au devenit suspecți într-un dosar de loviri sau alte violenţe.

În acest context, polițiștii au mai descoperit alte două conflicte din aceeași perioadă, care nu au legătură între ele. Acestea au avut loc tot între minori, în pauzele dintre ore.