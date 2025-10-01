Poliția rutieră au sancționat o șoferiță din județul Argeș pe care au prins-o conducând sub influența alcoolului. Până aici nimic nou, doar că la momentul în care i-au cerut actele, au descoperit că femeia avea 82 de ani.

Poliția a oprit o șoferiță de 82 de ani

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă la volan, sub influența alcoolului, în vreme ce conducea pe o stradă din . Poliția rutieră a oprit-o iar în urma testării cu aparatul alcooltest au constatat că avea o alcoolemie de 0,40 mg/l. Surprinși agenții au decis să o sancționeze, conform unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș.

„Poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (…) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Piteşti, iar în urma interacţiunii cu poliţiştii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravenţională”, se precizează într-un comunicat al .

Potrivit informației prezentate de poliția din Argeș, șoferiţa a fost amendată cu 1.800 de lei. De asemenea, i-a fost reținut permisul de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. În schimb. i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulaţie.

Ce obligații are șoferița de 82 de ani

În comunicatul emis de Poliția din Argeș se arată că pentru acest tip de , titularul permisului de conducere are obligaţia de a susţine un test de verificare a cunoaşterii legislaţiei rutiere. Acesta nu are posibilitatea de a reduce perioada de suspendare.

În cazul în care șoferița de 82 de ani nu va promova testarea, permisul îi va fi suspendat pentru încă 30 de zile peste cele 90 stabilite inițial.