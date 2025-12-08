Timișoara găzduiește în aceste luni una dintre cele mai impresionante expoziții aduse în România, un eveniment care oferă publicului șansa rară de a se apropia de universul unei civilizații dispărute brusc, acum aproape două milenii. Artefacte originale din Pompeii, transportate în condiții speciale, sunt expuse la Muzeul Național de Artă, unde vizitatorii pot descoperi fragmente din viața orașului îngropat sub cenușa Vezuviului.

Ce cuprinde expoziția și cum a ajuns la Timișoara

Peste o sută de piese provenite din marile muzee ale Italiei au fost transferate la , în cadrul unei expoziții-eveniment deschise până în martie 2026. Obiectele includ fragmente pictate, elemente din locuințe antice și decoruri atent conservate, toate ilustrând viața unei comunități surprinse în tragedia care a urmat erupției vulcanice.

Directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna, subliniază valoarea culturală a proiectului: „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut, dar ne și face să înțelegem cât de relevant este trecutul în prezent”.

Transportul exponatelor a fost coordonat cu atenție, fiecare container fiind dotat cu sisteme capabile să mențină parametrii necesari pentru păstrarea artefactelor în stare optimă.

Ce măsuri de securitate au fost impuse

Odată ajunse la Timișoara, exponatele au fost plasate sub supraveghere strictă. Directorul , Filip Petcu, confirmă investițiile suplimentare făcute pentru a proteja colecția: „Am întărit măsurile de securitate, s-au făcut diverse investiții și la nivelul senzorilor și la nivelul pazei umane”.

Aceste măsuri au fost necesare, având în vedere valoarea istorică a colecției și interesul ridicat al publicului, scrie Libertatea.ro. Vizitatorii au început deja să ofere reacții, iar primele impresii sunt extrem de pozitive.

Cum percepe publicul această expoziție

Atmosfera creată de piesele din Pompeii pare să impresioneze vizitatorii încă de la intrare. Unul dintre ei spune: „Sunt foarte șocat. Recunosc mi-am dorit de mult să merg la Pompeii. Anul acesta am fost lângă Napoli, nu am ajuns la Pompeii din păcate, dar din fericire a ajuns Pompeii-ul în Timișoara”.

Alți vizitatori evidențiază calitatea exponatelor și consideră că astfel de evenimente ar trebui organizate mai des, dat fiind interesul crescut pentru istorie și arheologie.

Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției

Punctul de atracție al îl reprezintă mulajul realizat de Giusepe Firelli, o reproducere fidelă a formei corpului surprins în momentul morții, păstrată în lava vulcanică solidificată. Această piesă oferă o perspectivă profund emoționantă asupra tragediei care a distrus orașul antic.

Expoziția este deschisă până pe 29 martie 2026, iar biletele au prețuri diferențiate: 88 de lei pentru adulți, 44 de lei pentru pensionari și 22 de lei pentru studenți. Organizatorii se așteaptă la un aflux important de vizitatori, inclusiv din afara județului și chiar din străinătate.