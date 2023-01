Asociația 21 Decembrie 1989 cere Guvernului să suspende acordarea cetățeniei și să dispună verificarea cetățeniilor acordate persoanelor din Rusia și fostele republici sovietice din vecinătatea României

Asociația „21 decembrie 1989” a lansat o scrisoare deschisă și solicită Guvernului să suspende procedurile de acordare a cetățeniei române și să dispună verificarea individuală a cetățeniilor acordate în ultimii cinci ani pentru persoane din Rusia, inclusiv fâșia transnistreană, din Belarus si din statele neinvecinate României din spațiul ex-URSS.

În scrisoarea semnată de președintele organizației, Doru Mărieș, Asociația „21 Decembrie 1989” reclamă că la Autoritatea Națională pentru Cetățenie procedurile au fost „impardonabil viciate”, iar solicitanții îndreptățiți, cum sunt cei din Republica Moldova, sunt „defavorizați și pedepsiți să aștepte ani de zile”.

În schimb, spune organizația, persoane neîndreptățite primesc mult prea repede încetățenirea și pașaportul românesc.

Asociația 21 Decembrie 1989, semnal de alarmă în legătură cu acordarea cetățeniilor. Scrisoare deschisă:

Asociația 21 Decembrie 1989 Bucuresti solicita Guvernului României ca pe durata războiului ruso-ucrainean pana la restabilirea păcii, sa suspende procedurile de acordare a cetățeniei romane si sa dispună verificarea individuala a tabloului cetățeniilor acordate in ultimii 5 ani pentru persoane din spațiul Federatiei Ruse, inclusiv fâșia transnistreană, din Belarus si din statele neinvecinate României din spațiul ex-urss.

Aceste măsuri se impun având in vedere ca in ultimii ani, procedurile legale la Autoritatea Naționala pentru Cetățenie au fost impardonabil viciate, inclusiv din cauze de favoritism ori corupție, si s-a ajuns pana acolo încât in cazul redobandirii cetățeniei romane, solicitanții îndreptățiti (cum sunt cei din Basarabia) sa fie defavorizați si pedepsiți sa aștepte ani de zile, in timp ce persoane neîndreptățite sau mai putin îndreptățite de rangul cererii, sa primească prioritar sau mult prea repede încetățenirea si pașaportul românesc.

De asemenea, atragem atenția asupra potențialelor riscuri ca prin naturalizarea/acordarea pe cai ocolite sau insuficient chibzuite de cetățenie si pasapoarte românești, acestea ar putea ajunge si in mâna unor persoane care le-ar putea utiliza intr-un scop necivil, militar sau terorist, in planuri de sabotaj sau terorism ale unei puteri străine ostile României si statelor UR si NATO, Occidentului in general.

In asemenea cazuri, pe lângă riscul local sau gravitatea unui incident, ar avea de suferit imaginea romanilor si a României in UE, Marea Britanie sau in alte state, si imagine care ar ajunge sa fie compromisa grav sau iremediabil deteriorate – situație care nu poate fi trecută cu vederea si ar trebui văzuta ca un risc potențial de siguranța naționala, cetățenească si militară.

Asociația „21 Decembrie 1989”

Președinte

Teodor Mărieș