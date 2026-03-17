Ministerul Apărării Naționale a anunțat că forțele ruse au lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. În urma incidentului, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești, iar populația din nordul județului a primit mesaj RO-Alert.

Atac în apropierea graniței cu România

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că marți, 17 martie, Rusia a desfășurat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona apropiată de granița fluvială cu România, în județul Tulcea, scrie Adevărul.

Situația a determinat autoritățile române să activeze rapid măsuri de securitate, pe fondul riscului ca incidentele să afecteze teritoriul național.

Avioane F-16 ridicate de la Fetești

Ca reacție la atacurile din apropiere, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în timpul nopții.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert”, a transmis ministerul.

Autoritățile au acționat rapid pentru monitorizarea situației aeriene și pentru protejarea populației din zona vizată.

Mesaj RO-Alert pentru populație

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați în cursul nopții prin sistemul RO-Alert, fiind informați despre riscurile generate de atacurile din apropiere.

Măsura vine în contextul în care astfel de incidente s-au mai produs în trecut, iar autoritățile încearcă să prevină orice pericol pentru populație.

Resturi de dronă, semnalate pe teritoriul României

Potrivit informațiilor oficiale, au fost raportate resturi de dronă căzute pe teritoriul României, în zona localității Plauru.

După încheierea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, echipele de intervenție au început verificările în teren, însă până în acest moment nu a fost identificat locul exact al impactului. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate.

România, în contact cu aliații NATO

Reprezentanții MApN au precizat că situația este monitorizată în timp real și că România menține legătura cu partenerii internaționali.

„MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, au spus aceștia.