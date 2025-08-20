B1 Inregistrari!
Atacuri rusești la granița cu România. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

Atacuri rusești la granița cu România. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 07:22
Un nou atac rusesc cu drone a avut loc marți noapte, în porturile de pe malul dunărean al Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Ce s-a întâmplat

În urma atacurilor rusești, la granița cu România, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis marți noapte un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, conform Adevărul.

Locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute.

Mesajul ISU

ISU a făcut apel la cetățeni pentru a-și păstra calmul. ISU a reamintit că „nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse”.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, a transmis ISU.

