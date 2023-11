Au apărut ironiile foto la adresa reabilitării bojdeucii lui Creangă: Intrarea în Ierusalim cu bolidul, la Putna

proiectul care nu a păstrat simplitatea ansambului și a transformat casa lui Ion Creangă într-o locuință prea luxoasă, acum au început să apară glume la adresa altor posibile restaurări care ar putea să fie sponsorizate de fondurile europene.

O altfel de intrare în Ierusalim

Spre exemplu, internauții au rămas uimiți când au văzut reprezentarea unei picturi care se presupune că ar putea să fie la Putna, în care este reprezentată intrarea lui Isus în Ierusalim la volanul unui bolid.

Autorul postării a fost criticat de mai mulți comentatori care i-au spus că ceea ce a fpcut este o blasfemie, alții, în schimb, s-au amuzat de ideea că așa ceva ar putea să apară pe pereții uneia dintre cele mai vizitate mănăstiri din România.

„Intrarea în Ierusalim, frescă de la Putna după reconstituirea realizată de primărie din fonduri europene.

Pentru cei care întreabă neironic dacă „e pe bune”, da, este cât se poate de „pe bune”😭 Trăim vremurile din urmă.”

„Băi aiurilă! Unde ai văzut la Putna așa frescă???”, „Băi satano nu umbla cu minciunile”, „Pă barosăneală”, „Dorian Popa after one week in Moldova.” – au fost doar câteva dintre comentarii.