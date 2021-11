Au început înscrierile în „Rabla pentru electrocasnice”. Tanczos Barna, pe B1 TV: Cei înscriși în primăvară vor folosi același cont și pot aplica acum pentru altă aparatură (VIDEO)

Înscrierile în noua sesiune a programului „Rabla pentru Electrocasnice” au început vineri, la ora 10, și se vor încheia pe 25 noiembrie. La Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, ministrul interimar al Mediului, Tanczos Barna, a oferit mai multe detalii și a explicat că persoanele care s-au înscris la ediția din primăvară vor putea folosi același cont și pot aplica pentru altă aparatură.

Tanczos Barna, pe B1 TV, la startul noii sesiuni a programului „Rabla pentru Electrocasnice”

Întrebat ce trebuie să știe persoanele care doresc să se înscrie în program, ministrul interimar al Mediului a precizat: „Cel mai important lucru este, exact cum ați precizat și dumneavoastră, să se înscrie în program, să își creeze acel cont de utilizator, să creeze username-ul și parola, să le memoreze, să le noteze, astfel încât săptămâna viitoare, vineri, într-o zi de Vinerea Verde ca de obicei, când începe alocarea voucherelor pentru primele trei categorii de electrocasnice, să fie pregătiți și să aplice pentru câte un aparat electrocasnic. Nu am schimbat sistemul de funcționare față de primăvara din acest an. Am avut în total 75 de milioane de lei buget pentru 2021, mai avem disponibile 34 de milioane. Categoriile de electrocasnice au rămas grupate în cele trei grupe. Prima grupă include mașinile de spălat rufe, mașini de spălat vase și frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice, este prima categorie pentru care peste o săptămână se va deschide alocarea voucherelor pentru cei care s-au înscris în program”.

„Este foarte important de menționat că cei care s-au înscris în primăvară rămân înscriși, nu trebuie să creeze alt cont, vor folosi contul din primăvară și pot aplica și ei pentru aparatură, alta decât cea pentru care au aplicat în primăvară. Dacă a cumpărat un televizor, de data asta, cu ocazia acestei ediții de sărbători, poate să cumpere un frigider. Dacă a cumpărat un laptop, poate să cumpere altceva în cadrul programului. Peste două săptămâni va fi a doua etapă de alocare a voucherelor, peste trei săptămâni a treia etapă de alocare. A doua etapă va include televizoarele, laptopurile și tablete. A treia se va referi la aparatele de aer condiționat, la aspiratoare și la mașinile de uscat rufe”, a adăugat oficialul.

El a explicat că toate informațiile pot fi găsite pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

„Acolo se pot înscrie cei care doresc să se înscrie. În momentul în care se pornește alocarea voucherelor, pot aplica pentru câte un voucher. Cel mai important lucru și cea mai importantă decizie luată în primăvară a fost această etapizare. (…) Programul a funcționat perfect, toată lumea care a aplicat a putut să își rezerve voucherele, am avut fonduri suficiente și nu s-a creat nici acea blocare care anul trecut, practic, a blocat sistemul complet. Nu s-a creat acel blocaj și a mers perfect în primăvară cu programul, așa se va întâmpla și cu ocazia asta”, a mai spus Tanczos Barna.