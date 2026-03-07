Administrația locală din Timișoara analizează o propunere care ar putea schimba modul în care funcționează industria divertismentului pentru adulți în oraș. Planul prevede mutarea sălilor de jocuri de noroc și a altor afaceri similare în zone industriale aflate la periferie.

Inițiativa urmărește să reducă impactul social asupra cartierelor rezidențiale și asupra zonelor din apropierea școlilor, unde astfel de activități sunt frecvent întâlnite în prezent.

Ce presupune proiectul

Autoritățile locale iau în calcul crearea unor perimetre speciale destinate divertismentului nocturn, unde ar putea fi relocate sălile de , barurile și alte activități similare. Conceptul este comparat cu un „mini Las Vegas” local, dar amplasat departe de zonele locuite.

Potrivit primarului Dominic Fritz, operatorii din domeniu ar avea libertate să își desfășoare activitatea în aceste spații dedicate, însă doar în limitele stabilite de administrație.

„Vor avea o libertate destul de mare şi.. să-şi desfăşoare acolo activitatea de Las Vegas. Mă refer aici la două, maxim trei zone în Timişoara, mai degrabă în zone industriale.”, spune , primarul Timișoarei.

Planul ar presupune relocarea majorității afacerilor de acest tip în câteva zone clar delimitate, astfel încât ele să nu mai fie prezente în apropierea blocurilor sau a instituțiilor de învățământ.

Mulți locuitori ai orașului consideră că mutarea acestor afaceri ar putea reduce impactul asupra comunităților și asupra tinerilor care cresc în cartierele dens populate.

Câte săli de jocuri funcționează în prezent în oraș

Datele oficiale arată că în Timișoara există în prezent 173 de săli autorizate de . Distribuția lor în oraș este însă una extrem de concentrată în zonele frecventate zilnic de locuitori.

Numeroase astfel de spații funcționează în apropierea școlilor, grădinițelor sau a cartierelor rezidențiale. Conform estimărilor prezentate, aproximativ trei sferturi dintre ele sunt amplasate la mai puțin de 500 de metri de instituții de învățământ.

Situația este ilustrată și de exemple concrete din oraș, unde o sală de jocuri poate fi găsită la doar câteva sute de metri de două școli și o grădiniță.

Când ar putea intra în vigoare schimbarea propusă

Propunerea urmează să fie analizată și supusă votului în Consiliul Local Timișoara. Dacă proiectul va fi aprobat, autoritățile vor introduce o perioadă de tranziție pentru operatorii din domeniu, relatează stiripesurse.ro.

Această etapă ar putea dura aproximativ un an, timp în care sălile de jocuri de noroc ar trebui să se relocheze treptat din cartierele rezidențiale către noile zone stabilite.