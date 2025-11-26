B1 Inregistrari!
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 15:56
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Poliția de frontieră Sursa foto: Poliția de Frontieră
Un autoturism de lux furat, căutat de autoritățile din Germania, a fost recuperat în Portul Constanța, cu puțin înainte să fie urcat pe un vas. Vehiculul urma să fie transportat în Georgia.

Autoturism de lux recuperat în Portul Constanța

Poliția de frontieră a recuperat un vehicul care era dat în căutare de autoritățile din Germania. Este vorba despre un autoturism de lux pentru care au fost întocmite documente false. Vehiculul, marca Lexus, urma să fie urcat pe o navă și exportat în Georgia, conform Gărzii de Coastă.

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră au oprit la una din porțile de acces în Portul Constanţa un autoturism, înmatriculat provizoriu în Germania. Șoferul era un cetățean din Tajikistan, în vârstă de 40 de ani.

Autoritățile au trecut la verificarea documentelor de proveniență și a serie de șasiu. Cu acest prilej, polițiștii au descoperit că sunt indicii de falsificare. Uterior, prin verificări suplimentare la seria de motor s-a stabilit că ete vorba despre un autoturism căutat pentru confiscare în Germania

„În urma verificării documentelor prezentate, precum şi a seriei de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autorităţile din Germania ca bun căutat pentru confiscare”, se arată într-un comunicat al Poliției de frontieră.

 Mașina urma să fie trimisă în Georgia

Potrivit sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că valoarea acestui autoturism de lux recuperat în Portul Constanța este de 45.000 de euro. Mașina urma să fie urcată pe o navă de transport mărfuri internaționale cu destinația Georgia.

„Vehiculul, în valoare de 45.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia”, precizează Poliția de Frontieră.

Autoturismul a fost sechestrat, iar poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal pentru tăinuire. Mașina va fi returnată autorităților germane care o caută.

