O avertizare de avalanșă a fost emisă de salvamontiștii din Sibiu pentru turiștii iubitori ai muntelui care doresc să se aventureze în drumeții, la altitudini ridicate, în această perioadă.

Avertizare de avalanșă în Făgăraș

Salvamontiştii sibieni recomandă turiștilor să evite deplasările în zona sau la altitudini mai mari, în Munții Făgăraș. O avertizare de avalanșă a fost emisă pentru aceste zone, în actualul context meteo. Mai mult, atrag atenția salvatorii montani, nu sunt indicate drumețiile fără un echipament adecvat perioadei de iarnă.

Lucrătorii Salvamont Sibiu le recomandă turiștilor să dea dovadă de prudență mai ales că, în zona Bâlea Lac au avut loc câteva avalanşe de dimensiuni considerabile. Una dintre acestea s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, fiind considerată printre cele mai mari din ultimii cinci ani.

„Ca urmare a ninsorilor şi vântului din ultimele zile, în munţii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 m s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. De asemenea, au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile. Nu recomandăm deplasarea în zona înaltă fără experienţă in asemenea condiţii şi bineînţeles fără echipament adecvat”, a anunţat Salvamont Sibiu.

Unde pot găsi informații montaniarzii

Informații și recomandări pentru cei interesați de drumețiile în zone montane pot fi lecturate și în postările de pe contul Asociaţiei „Avalanşe în Carpaţi” , de pe Facebook. O astfel de avertizare a fost postată de Adrian Vălean, unul dintre membrii asociației

„O avalanşă de dimensiuni mari a curs natural în timpul nopţii de joi spre vineri din cauza acumulărilor importante de vânt. A curs practic toată coroana de sub Balcoane, de sub bolovanul de la est de vf Paltinu, până la Hornul Negru, după Steag. (…) Zona de acumulare, deasupra lacului în zona cascadelor de gheaţă până sub curmatura Bâlii, în apropierea vechiului refugiu Salvamont. Aceasta e una din cele mai mari avalanşe înregistrate în zona Bâlea, în ultimii 5 ani”, a transmis Adrian Vălean.

În zona turistică Bâlea Lac, atinge până la 110 centmetri, conform măsurătorilor meteorologilor din Sibiu. Bâlea Lac este situat la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Avertizare cei care vor să ajungă în zonă

La Bâlea Lac, troienele de zăpadă pot ajunge la doi metri, mai avertizează specialiștii din cadrul . Astfel, este nevoie de prudență și de multă atenție, sună o avertizare pentru turiști.

Accesul la Bâlea Lac se poate face pe DN 7C – Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă. De acolo traseul permite accesul doar cu telecabina care urcă doar atunci când condițiile meteo sunt bune.

Programul de la Telecabina de la Bâlea este de luni până duminică, între orele 09:00 – 17:00. O cursă dus – întors costă 160 de lei, pentru un adult. Telecabina funcţionează cu minimum 10 persoane, potrivit site-ul .