Acasa » Eveniment » Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)

Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)

Iulia Petcu
02 mart. 2026, 21:17
Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
captura video YouTube/ newsbv brasov
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Masivul Bucegi
  2. Ce condiții au favorizat producerea avalanșei
  3. De ce avertizează salvamontiștii turiștii
  4. Ce alte incidente recente ridică semne de alarmă

O avalanșă a avut loc recent în Bucegi din cauza stratului instabil de zăpadă. Incidentul produs în Masivul bucegi a fost surprins integral de o cameră video, iar imaginile sunt considerate relevante pentru prevenție.

Ce s-a întâmplat în Masivul Bucegi

Avalanșa s-a produs în Masivul Bucegi, în timp ce un grup de schiori, din care făceau parte și salvamontiști, se afla pe traseu. Filmarea realizată cu o cameră Insta 360 surprinde momentul în care placa de zăpadă instabilă se rupe brusc.

Două persoane din grup au fost antrenate de masa de zăpadă desprinsă de pe versant. Una dintre ele a reușit să iasă singură la suprafață, în timp ce a doua a rămas blocată temporar sub stratul de omăt.

Intervenția rapidă a celor aflați în apropiere a fost esențială pentru deznodământul incidentului. Salvamontiștii prezenți în grup au acționat imediat, reușind să localizeze și să elibereze persoana prinsă sub zăpadă.

Datorită reacției prompte și coordonate, incidentul nu s-a soldat cu victime. Toate persoanele implicate au fost scoase în siguranță, fără a fi raportate răni grave.

Ce condiții au favorizat producerea avalanșei

Specialiștii explică faptul că avalanșa a fost determinată de instabilitatea stratului de zăpadă, amplificată de variațiile recente de temperatură. Depunerile noi de zăpadă au creat un strat fragil, predispus la alunecări, relatează Adevărul.

În astfel de condiții, chiar și o presiune redusă, cum este trecerea unui schior, poate declanșa desprinderea plăcilor de zăpadă de pe versant.

De ce avertizează salvamontiștii turiștii

Reprezentanții Salvamont atrag atenția că riscul de avalanșă este ridicat în mai multe zone alpine în această perioadă. Turiștii sunt sfătuiți să consulte buletinele nivometeorologice înainte de a porni la drum.

De asemenea, este recomandată evitarea traseelor expuse, utilizarea echipamentului adecvat și deplasarea doar după o informare temeinică. Lipsa acestor măsuri poate transforma o excursie într-o situație critică.

Ce alte incidente recente ridică semne de alarmă

Un caz similar a avut loc recent în zona Bâlea Lac, din Munții Făgăraș, unde o avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată de încălzirea vremii. Momentul a fost filmat de turiști și distribuit pe rețelele sociale.

În Austria, în urmă cu doar câteva zile, trei schiori și-au pierdut viața în urma a două avalanșe produse în zone montane diferite, subliniind gravitatea riscurilor.

