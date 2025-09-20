La vârsta adolescenței, în timp ce unii nu mai știu cum să se răzvrătească și luptă cu înverșunare împotriva oricărei reguli, alții învață ce înseamnă disciplina. Este vorba despre elevii colegiilor militare, aproape 1.800 în România. Deși nu le este ușor, știu că toate regulile stricte au rolul de a-i pregăti pentru o carieră de succes.

Cum arată o dimineață pentru elevii unui liceu militar

Pentru unii elevi de la liceele militare, ziua începe înainte de ora șase. Atunci, elevul de serviciu trebuie să dea deja deșteptarea colegilor.

După ce s-au trezit, elevii trebuie să se pregătească contracronometru și să se prezinte la înviorare. După ce și acest pas din rutina zilnică a fost completat, elevii de la liceul militar „Ștefan cel Mare”, sunt gata să înceapă cursurile.

„Dimineaţa de la ora 6 până seara la 10 când este stingerea ei au fiecare minut reglementat, ştiu ce trebuie să facă”, a declarat profesorul de geografie, George Ciumaşu, pentru .

Cum îi face pe tineri să se simtă faptul că învață la un liceu militar

Ce spun elevii care învață la liceele militare despre această oportunitate

Este drept că programul nu este deloc ușor, dar elevii sunt conștienți că ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătească pentru a-și atinge visul. Unii dintre ei aspiră la o carieră militară de ani de zile, motiv pentru care nu își permit să dea șansa de a învăța într-un liceu cu profil militar pe câteva ore în plus de somn.

Este şi cazul lui Rareş, care știe încă de când era clasa a șasea că își dorește să aibă o cariera militară.

„Visul meu e sa devin pilot de avioane de luptă. […] Mă simt împlinit. Mă simt ca şi cum deja am acest loc de muncă. Simt că fac parte din cadrul armatei. Mă simt eu.

Disciplina, colegii, prieteniile care se leagă sunt foarte strânse (n.r. ce îi place la liceul militar)”, a mărturisit Rareş.

Cei care se înscriu la un liceu militar au categoric visuri mari, pentru care consideră că merită să lupte. Asta o demonstrează și Daria, care își dorește să ocupe o poziție înaltă în cadrul armatei și este hotărâtă să dea tot ce are mai bun pentru a-și atinge țelul.

„Simt mândrie şi apartenenţă. […] Ne simţim ca într-o familie. […] Ţelul meu cel mai înalt ar fi să ajung purtătorul de cuvânt al armatei”, a spus și Daria Dragotă, elevă.

Ce pot face elevii după îndeplinirea tuturor responsabilităților

După orele de studiu şi exerciţii, elevii pot opta pentru o serie de activităţi extraşcolare. Cei care au o înclinație artistică sunt încurajați să și-o dezvolte, la fel cum sunt și cei pasionați de sporturi.

„Primul an a fost foarte greu. În anul 2, nu mai era presiune. Ştiam ce trebuie să fac. În anul 3, am venit în ansamblu. Recunosc că activităţile extraşcolare au destins puţin atmosfera militară”, a spus Alexandra Denisa Ştefănescu, elevă.

„Avem clubul de atletism, echipă de volei, fotbal. […] În cadrul liceului militar învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”, a explicat Miruna Pricop, elevă.

Ce beneficii oferă liceele militare elevilor

Elevii au și motive pentru care să-și dorească să studieze la un astfel de liceu. Educația, cazarea și mesele asigurate, serviciile de sănătate şi echipamentele gratuite, și șansa unei cariere sigure sunt factori care îi conving pe adolescenți să petreacă patru ani în băncile unui liceu de profil militar.

„Pe plan educaţional, promovabilitatea de 100% la bac cred că promovează instituţia şi atrage elevii. […] Săli de clasă moderne, calculatoare. Cifrele de şcolarizare au crecut în ultimii 4 ani. Anul aceasta am ajuns la un număr de 667 de elevi”, a declarat comandantul Liceului Militar “Ştefan cel Mare”, Lucian Cojocaru.

Ce salariu primește, în medie, un soldat

Cu toate că Armata Română are un efectiv de 70.000-90.000 de , se confruntă cu un deficit de personal. Situația este aceeași de ani buni, însă, în 2024, s-a întrezărit o speranță. Prima dată după zeci de ani, a cunoscut o creștere a efectivului cu 6.000 de cadre, adică numărul celor care s-a înrolat a fost cu 6.000 mai mare decât al celor care s-au pensionat.

Salariul mediu net al unui soldat depășește 5.000 de lei, la care se adaugă și alte beneficii.