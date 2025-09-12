Șeful Ministerului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a făcut declarații despre posibilitatea promovării echipei CSA Steaua în Liga 1. a explicat și când s-ar putea întâmpla lucrul acesta.

Ionuț Moșteanu a dezvăluit că anul acesta are de gând să vină în sprijinul echipei , astfel că va propune un proiect prin care „militarii” să treacă de la o formă de organizare publică la una privată.

Ionuț Moșteanu: „Steaua e un brand puternic”. Ce a declarat șeful MApN

Ministrul Apărării a explicat că Steaua este o echipă foarte iubită de mulți cetățeni români, fani ai fotbalului, iar acesta este motivul pentru care va sprijini promovarea ei.

„Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. Steaua e un brand puternic. E al armatei pe hârtie, dar sunt români în toată țara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie și își doresc să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe”, a spus Moșteanu, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV, conform

Când se va întâmpla promovarea Stelei în prima ligă

Șeful Apărării a fost întrebat cine va lua deciziile la club și dacă acestea îi vor aparține noului investitor sau nu. Potrivit declarațiilor sale, chiar dacă cineva va investi în CSA Steaua, vor exista oameni ai statului care se vor implica în conducerea echipei.

De asemenea, Moșteanu a fost întrebat când va exista această promovare, iar el a răspuns că va exista o perioadă, probabil de un an, în care va continua să joace în divizia secundă.

„Eu sunt foarte capitalist de fel și evident că decizia sportivă, de management sportiv, trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului român indiferent ce va face acel privat.

Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei ca un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție corectă.

Discuțiile nu le voi face eu, dar se vor întâmpla în perioada următoare. Anul acesta probabil vom începe acest proces care va fi finalizat.

Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent în momentul în care un investitor care are și bani și know-how (n.r. cunoștințe despre sport) și bunăvoință pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot sprijinul meu.

Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Și nu poți să faci performanță în fotbal pe bani publici.

Chiar dacă… există în România mulți primari care se joacă de a managerii de club pe banii publici.

Eu cred că nu e o regulă. Cred că banii publici trebuie să meargă în sport, către sporturi de echipă, către tineret, în primul rând, către juniori, către bazele sportive de juniori, de copii. De aici vine viitoarea bază de selecție. Că dacă n-ai bază de selecție, nu poți să ai sport de performanță. Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eșalonul superior, în primul eșalon” a adăugat Moșteanu.

Steaua putea fi preluată de un investitor străin. Ce implicații a avut Nicolae Ciucă

În urmă cu aproximativ trei ani, mai mulți reprezentanți ai unei companii din SUA ar fi dorit să investească în CSA Steaua. Conform informațiilor date de surse din MApN pentru , înțelegerea nu s-ar fi concretizat, deoarece Nicolae Ciucă, aflat la conducerea Guvernului la acea vreme, s-ar fi opus.

„Acum doi ani de zile a venit cineva cu bani mulți, 400-500 de milioane de euro (n.r. avere), și s-ar fi opus cineva care era ministru (n.r. prim-ministru).

A spus că nu e momentul. Da, s-a opus cineva din minister. Așa au spus ei, Ciucă… mi se pare că Ciucă era ministru atunci”, susțineau sursele, în urmă cu ceva timp, pentru publicația de mai sus.

Nicolae Ciucă a avut o reacție în acest sens, după ce a fost contactat de site-ul care a oferit informația. Ciucă a negat acuzațiile, însă fix în perioada despre care se spune că ar fi existat această ofertă, Victor Pițurcă lansa aceeași bombă.

”Îmi cer scuze, dar chiar nu îmi aduc aminte să fi discutat vreodată acest subiect, nu era treaba mea, cum ar putea un prim-ministru să decidă astfel de lucruri?! Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!”, a transmis Nicolae Ciucă pentru iAMsport.ro.

Ce a spus Victor Pițurcă în urmă cu trei ani

„Mie mi se pare foarte normal ca CSA Steaua să poată promova. Eu nu știu absolut nimic de acolo. Eu am avut o tentativă în vară, când discutasem cu cineva alte afaceri. Și am propus unei companii din America să se bage. Au fost încântați și m-am întâlnit cu cineva.

Dar am înțeles că ministrul a zis că mai așteaptă, că ați văzut ce s-a întâmplat atunci cu asta. Băi, veneau oamenii și băgau 50-100 de milioane de dolari. CSA Steaua trebuie să fie în prima ligă, să fie campioană, să joace în Champions League. Nu știu ce se întâmplă acolo”, a spus Victor Pițurcă în urmă cu 3 ani, pentru