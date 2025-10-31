O situație neobișnuită și periculoasă a fost descoperită în comuna Florești, județul Cluj. O conductă de gaze trecea direct prin balconul unui apartament, punând în pericol viața locatarilor. Autoritățile și compania de gaze au fost sesizate, iar proprietara a fost somată să remedieze problema în cel mult 15 zile.

Cum a fost descoperită problema și ce prevede legea

Cazul a ieșit la iveală după ce compania de gaze a constatat că instalația trece printr-un închis, contrar normelor de siguranță. Legea impune ca toate conductele de gaze să fie amplasate doar în spații bine ventilate, pentru a permite intervenția rapidă în caz de urgență.

Reprezentanții firmei de gaze au transmis că, dacă proprietara nu ia măsuri urgente, alimentarea va fi întreruptă. Situația a stârnit îngrijorare printre locatarii blocului, care au semnalat pericolul reprezentat de amplasarea improprie a conductei.

„Cred că e o problemă. Și eu am balconul închis, dar nu aș fi acceptat să treacă conducta prin el și să fie închis, totuși”, a spus un locatar, potrivit Capital.ro.

Deși problema exista de mai mult timp, abia recent a fost semnalată autorităților. Conducta fusese încorporată în structura balconului, fără respectarea normelor care interzic amplasarea instalațiilor de în spații neventilate.

Ce riscuri implică o asemenea montare a conductei de gaze

Specialiștii avertizează că situația prezintă un pericol real de explozie în cazul unei eventuale scurgeri. Spațiul închis nu permite evacuarea gazului, iar concentrațiile pot deveni fatale în câteva minute.

Victor Ignat, consultant în construcții, a subliniat gravitatea cazului și lipsa de reacție a autorităților. „Este complet anormal. Vecinul respectiv nu trebuia să închidă balconul, iar cineva – fie asociația de proprietari, fie autoritățile – ar fi trebuit să intervină. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar apărea o scurgere de gaze în acel spațiu: riscul de explozie este uriaș”, a avertizat el.

Ce măsuri au fost dispuse de compania de gaze și autorități

Compania de gaze a început verificările la fața locului și a trimis notificări oficiale către proprietară și asociația de locatari. Conform comunicatului transmis, instalațiile de gaze trebuie să respecte norme clare privind siguranța și accesibilitatea.

„Conform legislației, instalațiile de gaze naturale trebuie să respecte cerințe stricte de siguranță, fiind interzisă montarea lor în spații neventilate sau greu accesibile, unde întreținerea curentă nu poate fi asigurată”, a precizat Oana Demian, purtător de cuvânt al companiei.

În baza constatărilor, proprietara apartamentului și asociația de locatari au fost obligate să readucă balconul la forma inițială în termen de 15 zile. În caz contrar, furnizarea gazului urma să fie oprită.

Compania a reiterat că respectarea acestor norme nu este doar o chestiune administrativă, ci una de siguranță publică. Cazul din a devenit un exemplu de neglijență periculoasă, care ar fi putut avea consecințe grave dacă nu era semnalat la timp.