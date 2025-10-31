B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Autoritățile avertizează proprietarii de apartamente. De ce închiderea balconului poate fi o greșeală gravă

Autoritățile avertizează proprietarii de apartamente. De ce închiderea balconului poate fi o greșeală gravă

Iulia Petcu
31 oct. 2025, 10:45
Autoritățile avertizează proprietarii de apartamente. De ce închiderea balconului poate fi o greșeală gravă
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită problema și ce prevede legea
  2. Ce riscuri implică o asemenea montare a conductei de gaze
  3. Ce măsuri au fost dispuse de compania de gaze și autorități

O situație neobișnuită și periculoasă a fost descoperită în comuna Florești, județul Cluj. O conductă de gaze trecea direct prin balconul unui apartament, punând în pericol viața locatarilor. Autoritățile și compania de gaze au fost sesizate, iar proprietara a fost somată să remedieze problema în cel mult 15 zile.

Cum a fost descoperită problema și ce prevede legea

Cazul a ieșit la iveală după ce compania de gaze a constatat că instalația trece printr-un balcon închis, contrar normelor de siguranță. Legea impune ca toate conductele de gaze să fie amplasate doar în spații bine ventilate, pentru a permite intervenția rapidă în caz de urgență.

Reprezentanții firmei de gaze au transmis că, dacă proprietara nu ia măsuri urgente, alimentarea va fi întreruptă. Situația a stârnit îngrijorare printre locatarii blocului, care au semnalat pericolul reprezentat de amplasarea improprie a conductei.

„Cred că e o problemă. Și eu am balconul închis, dar nu aș fi acceptat să treacă conducta prin el și să fie închis, totuși”, a spus un locatar, potrivit Capital.ro.

Deși problema exista de mai mult timp, abia recent a fost semnalată autorităților. Conducta fusese încorporată în structura balconului, fără respectarea normelor care interzic amplasarea instalațiilor de gaze în spații neventilate.

Ce riscuri implică o asemenea montare a conductei de gaze

Specialiștii avertizează că situația prezintă un pericol real de explozie în cazul unei eventuale scurgeri. Spațiul închis nu permite evacuarea gazului, iar concentrațiile pot deveni fatale în câteva minute. 

Victor Ignat, consultant în construcții, a subliniat gravitatea cazului și lipsa de reacție a autorităților. „Este complet anormal. Vecinul respectiv nu trebuia să închidă balconul, iar cineva – fie asociația de proprietari, fie autoritățile – ar fi trebuit să intervină. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar apărea o scurgere de gaze în acel spațiu: riscul de explozie este uriaș”, a avertizat el.

Ce măsuri au fost dispuse de compania de gaze și autorități

Compania de gaze a început verificările la fața locului și a trimis notificări oficiale către proprietară și asociația de locatari. Conform comunicatului transmis, instalațiile de gaze trebuie să respecte norme clare privind siguranța și accesibilitatea.

„Conform legislației, instalațiile de gaze naturale trebuie să respecte cerințe stricte de siguranță, fiind interzisă montarea lor în spații neventilate sau greu accesibile, unde întreținerea curentă nu poate fi asigurată”, a precizat Oana Demian, purtător de cuvânt al companiei.

În baza constatărilor, proprietara apartamentului și asociația de locatari au fost obligate să readucă balconul la forma inițială în termen de 15 zile. În caz contrar, furnizarea gazului urma să fie oprită.

Compania a reiterat că respectarea acestor norme nu este doar o chestiune administrativă, ci una de siguranță publică. Cazul din Florești a devenit un exemplu de neglijență periculoasă, care ar fi putut avea consecințe grave dacă nu era semnalat la timp.

Tags:
Citește și...
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Eveniment
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
Eveniment
Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
Eveniment
Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
Poate fi anulată amenda? Reacția Jandarmeriei Române, după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei (VIDEO)
Eveniment
Poate fi anulată amenda? Reacția Jandarmeriei Române, după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei (VIDEO)
Incident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a ratat aterizarea. Două curse au fost redirecționate (VIDEO)
Eveniment
Incident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a ratat aterizarea. Două curse au fost redirecționate (VIDEO)
Vas de croazieră eșuat pe Dunăre, cu peste 200 de persoane la bord. Ce a provocat incidentul
Eveniment
Vas de croazieră eșuat pe Dunăre, cu peste 200 de persoane la bord. Ce a provocat incidentul
Detalii cutremurătoare în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Ce au descoperit anchetatorii în organismul ei, după necropsie (VIDEO)
Eveniment
Detalii cutremurătoare în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Ce au descoperit anchetatorii în organismul ei, după necropsie (VIDEO)
A vrut să comemoreze victimele de la Colectiv, dar a primit o amendă uriașă pentru „depășirea orei de comemorare”. Momentul filmat, care a stârnit furie pe rețelele sociale (FOTO, VIDEO)
Eveniment
A vrut să comemoreze victimele de la Colectiv, dar a primit o amendă uriașă pentru „depășirea orei de comemorare”. Momentul filmat, care a stârnit furie pe rețelele sociale (FOTO, VIDEO)
Micul dejun este mai important decât crezi. Care sunt cele mai frecvente greșeli care afectează digestia
Eveniment
Micul dejun este mai important decât crezi. Care sunt cele mai frecvente greșeli care afectează digestia
Leguma de toamnă care i-a cucerit pe români. „Se vând bine”
Eveniment
Leguma de toamnă care i-a cucerit pe români. „Se vând bine”
Ultima oră
12:30 - Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
12:28 - PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
12:12 - Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
12:02 - Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
11:48 - Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
11:32 - Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
11:31 - Sfinții zilei de astăzi, 31 octombrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
11:16 - Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
11:09 - Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
11:07 - Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor