Avertismentul lui Octavian Jurma: Valul patru creşte vertiginos de 4 săptămâni

Cercetătorul Octavian Jurma arată, într-o postare pe Facebook, că vaccinarea tinerilor împotriva COVID-19, dar şi a copiilor de peste 12 ani, este foarte importantă în contextul în care tulpina Delta este mai periculoasă decât tulpinile precedente.

„De ce bat câmpii cu vaccinarea tinerilor şi a copiilor peste 12 ani? De ce insist să se dea drumul liber la a 3-a doza de vaccin şi la rapelul heterolog (rapel cu alt vaccin decât prima doza)? Pentru că tulpina Delta nu este doar mai infecţioasă, este si mai periculoasa decât Alpha si tulpinile precedente”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook. Cercetătorul vorbeşte şi despre o statistică din SUA, în care este prezentat şi numărul de noi internări în spitale. 1.

„În primele 2 saptamani din ianuarie, in SUA sub 25% din noile internari in spital erau din categoria celor sub 60 de ani. 2. În ultimele 2 săptămâni, acest procent s-a dublat. Acum în SUA peste 50% din noile internari în spital sunt din categoria celor sub 60 de ani. 3. Faţă de ianuarie, în ultimele 2 săptămâni, numarul de noi internari în spitale s-a dublat atât în categoria 18-39 ani cât şi în categoria 40-59 ani. Nu mai discutăm aici de cei care „oricum mureau” ci de oameni productivi, mulţi dintre ei parinti ai unor copii încă minori”, a precizat medicul.

„Având în vedere că mai avem o lună până la deschiderea şcolilor încă mai putem decide să ne protejăm, familia şi copiii prin vaccinare. O campanie adresată părinţilor şi elevilor poate face diferenţa, pentru că părinţii sunt printre puţinii adulti care mai sunt preocupati de pandemie si vaccinare inainte de deschiderea scolilor”, adaugă Octavian Jurma. Potrivit lui imaginea publică a pandemiei din România „depinde exclusiv de interpretarea subiectivă a celor care ne conduc”, iar „datele oficiale au o tendinţă sa urmeze discursul politic si nu invers”.

„Adevarul este ca Valul 4-Delta a sosit deja în România şi creste vertiginos de 4 saptamani. Negationiştii au dreptate când spun că într-o furtuna te poti îneca şi cu colac de salvare şi fără. Dar de aici şi până la a spune că e totuna daca ai sau nu colac de salvare în plin val e cale lunga si tu decizi daca merită riscul în raport cu deranjul. Vaccinul nu ne face invulerabili la infectia cu varianta Delta si boala COVID-19, insa ne fereste sa ajungem în spital sau cimitir”, a conchis Octavian Jurma.