Pete Hegseth cere aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz, pentru restabilirea traficului naval, în condițiile în care armata americană nu reușește să determine Iranul să renunțe la blocadă.

Pete Hegseth, secretarul apărării, a îndemnat marți aliații să se implice în pentru a redeschide navigația prin Strâmtoarea Ormuz. El a reluat declarațiile lui Donald Trump care a insistat ca statele NATO să intervină în contra Iranului.

Ce a spus Pete Hegseth și care este contextul?

Secretarul apărării a insistat că Strâmtoarea Ormuz, care este o cale navală strategică pentru comerțul global, nu reprezintă doar o problemă a Statelor Unite, în contextul războiului cu Iranul. Pete Hegseth a susținut o conferință de presă în care a vorbit pe acest subiect.

El a declarat că există țări care ar trebui să intervină pentru deblocarea acestei căii navale de interes strategic, spunând că asigurarea traficului nu este doar responsabilitata Marinei americane. El a reluat declarațiile lui Trump care a acuzat statele occidentale că nu se implică în războiul pe care l-a declanșat, alături de Israel, împotriva Iranului. Oficialul american a susținut că aliații NATO nu vor să se implice în război, la cererea lui Trump.

„Multe lucruri s-au dezăluit acum. A văzut o întreagă lume ce sunt dispuși să facă aliații noștri pentru Statele Unite.. Președintele subliniază că nu poți vorbi de o alianță adevărată dacă există țări care nu sunt dispuse să-ți fie alături atunci când ai nevoie de ele”, a spus Hegseth, citat într-un articol BBC.

În fapt aliații occidentali i-au reproșat lui că a pornit acest război fără să-i consulte, la inițiativa Israelului. Ulterior, după ce conflictul s-a împotmolit, iar Iranul nu a dat semne că ar ceda, SUA au încercat să determine intervenția aliaților occidentali sub diferite pretexte. El a amenințat că nu va interveni în cazul unui conflict, în care ar fi implicat , care formă de pedeapsă.

Donald Trump, iritat că aliații occidentali îl refuză

Donald Trump a atacat pe rețeaua lui socială, Truth Social, Franța și Marea Britanie pentru că nu s-au implicat alături de Statele Unite în războiul din Orientul Mijlociu. Ca și alte țări care au refuzat Statelor Unite dreptul de survol pentru avioanele încărcate cu echipament militar, Franța a devenit ținta lui Donald Trump.

„Franța nu a permis avioanelor cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez. Franța s-a dovedit foarte puțin de ajutor în ceea ce-l privește pe «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! SUA nu vor uita!!!”, a scris el pe Truth Social.

Trump a avut un comentariu și la adresa Marii Britanii, căreia i-a reproșat, de asemenea, lipsa de implicare în campania împotriva Iranului. Trump îi îndeamnă pe britanici să cumpere combustibil sin SUA, care are „din belșug”.

„Toate țările care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, și Numărul 2, adunați-vă curajul, mergeți la strâmtoare Ormuz – n.r.) și luați-o pur și simplu. Va trebui să începeți să învățați să luptați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, în esență, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și luați-vă propriul petrol!”, a scris șeful de la Casa Albă în alt mesaj.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a îndemnat statele să intervină în război și să asigure deblocarea Strâmtorii Ormuz, afirmând că „nu există o amenințare reală”. Wall Street Journal a relatat că le-ar fi spus consilierilor săi că ar dori să încheie războiul împotriva Iranului chiar dacă strâmtoarea va rămâne blocată.

Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz

Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz după războiul declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. A fost o lovitură pentru comerțul global dat fiind că circa 20% din petrolul mondial și gazul natural lichefiat (LNG) trec pe aici. Războiul a dus la creșterea prețurilor globale la combustibili.

Într-un plan de pace propus Iranului, care conține 15 puncte, negociatorii americani susțin că au cerut redeschiderea srâmtorii ca precondiție pentru încheierea războiului. Partea iraniană a declarat că nu au existat discuții și că nu s-au purtat negocieri cu SUA în aceste zile de război.

Pe de altă parte, Pete Hegseth a revizuit estimările cu privire la finalizarea războiului, spunând că va dura între „șase până la opt săptămâni”, față de „patru până la șase săptămâni” cât a estimat anterior. El a îndemnat Marina Regală a Regatului Unit să se implice în conflict, în ciuda faptului că premierul britanic. Keir Starmer a subliniat că Regatul Unit nu se va lăsa atras în acest război.

Pete Hegseth refuză să reafirme angajamentul SUA faţă de apărarea colectivă a NATO

Secretarul american al apărării a refuzat să reafirme angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea colectivă a NATO: El a spus că o astfel de decizie va fi luată de Donald Trump, în condițiile în care aliații occidentali nu au intervenit în războiul din Orientul Mijlociu contra Iranului, transmite Reuters.

Acest semnal, din partea SUA, că nu ar fi dispuse să-i apere pe ceilalţi aliaţi din NATO, în cazul unui atac rusesc sau al altui inamic este de natură să slăbească Alianța. Aceasta chiar dacă Trump nu va opta pentru o retragere totală din organizaţie, situație în care ar avea nevoie de aprobarea Congresului.

Experţii au avertizat că genul acesta de declarații sunt de natură să încurajeze Rusia să testeze disponibilitatea membrilor NATO de a aplica articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. Întrebat de Reuters dacă Statele Unite sunt încă angajate faţă de apărarea colectivă a NATO, Pete Hegseth a răspuns

„În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o decizie care îi va reveni preşedintelui. (…) Nu prea este vorba despre o alianţă dacă există ţări care nu sunt dispuse să te sprijine atunci când ai nevoie de ele. El (preşedintele SUA) pur şi simplu evidenţiază asta şi, în definitiv, va fi decizia sa”, a spus Hegseth.