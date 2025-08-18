B1 Inregistrari!
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile

Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile

Adrian Teampău
18 aug. 2025, 09:56
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile

Absolvenții care au susținut probele de Bacalaureat la sesiunea a doua vor afla ce note au primit și dacă au trecut cu bine examenul. Luni, 18 august, Ministerul Educaței va da publicității rezultatele.

Cuprins:

  • Unde pot fi vizualizate rezultatele
  • Criteriile de promovare a examenului
  • Cum se depun contestațiile la Bac

Unde pot fi vizualizate rezultatele

Notele pentru examenul de bacalaureat, sesunea de toamnă, pot fi consultate online, pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen din întreaga țară.

Fiecare candidat este identificat printr-un cod unic alfanumeric, conform reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, pe listele cu rezultate nu vor fi afișate datele de identificare a celor care au susținut examenul.

Listele vor conține doar codul candidatului, unitatea de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele obținute la fiecare probă, media finală și mențiunea de reușit sau respins.

Criteriile de promovare a examenului de Bacalaureat

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții prevăzute de regulamentul de organizare al examenului. Aceștia trebuie:

  • să susțină toate probele scrise;
  • să obțină minimum nota 5 la fiecare probă;
  • să obțină o medie finală de cel puțin 6,00.

În cazul în care nu au promovat sau sunt nemulțumiți de notele primit, ei pot face contestație la comisiile de exameninare. Pe de altă parte cei care nu promovează pot participa la următoarele sesiuni ale examenului, conform calendarului oficial.

Cum se depun contestațiile la Bac

Cadidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Acestea se înregistrează în cursul zilei de astăzi, 18 august, între orele 14:00 și 18:00, dar și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august. Înainte de depunerea contestațiilor, candidații pot solicita să vizualizeze lucrările. Ei trebuie să completeze o cerere la centrul de examen, conform unui program stabilit.

Contestațiile se pot transmite fizic, la centrul de examen, dar și în format electronic. Această din urmă procedură presupune completarea unei declarații-tip prin care candidatul confirmă că nota obținută în urma recorectării, fie că este mai mare sau mai mică, va fi definitivă.

„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. Candidații completează, semnează și transmit declarația-tip, exprimând acordul informat că nota acordată în urma soluționării contestației este finală și poate modifica nota inițială”, precizează Ministerul Educației.

Conform calendarului oficial după afișarea rezultatelor inițiale, pe 18 august, urmează etapa de contestații și anunțare a rezultatelor finale:

  • 18 august – afișarea rezultatelor inițiale;
  • 18-20 august – depunerea contestațiilor;
  • 19-25 august – soluționarea contestațiilor;
  • 26 august – afișarea rezultatelor finale.
