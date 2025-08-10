Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta

Un băiat în vârstă de 10 ani a fost găsit de polițiștii din Dolj la volanul unei mașini. Tatăl lui era pe scaunul din dreapta.

S-a întâmplat pe un drum din Afumați. Agenții Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Rast au fost cei care au oprit mașina, sâmbătă seară, în timpul unui control.

„La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta faţă, tatăl acestuia.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere”, a transmis Poliția Dolj.

Amintim că, recent, un băiat de 13 ani din Roman , după ce a furat mașina tatălui său.