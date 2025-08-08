Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția

Incident atipic, în municipiul Roman! Un băiat, în vârstă de 13 ani, a provocat un accident rutier, după ce a sustras mașina tatălui său.

a avut loc în noaptea de joi spre vineri, iar cel care a alertat autoritățile a fost chiar tatăl acestuia.

Ce au declarat oamenii legii

Din fericire, în urma nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale. Poliția a deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis.

„Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un autoturism a fost avariat de către un alt autoturism, în timp ce se afla parcat pe Aleea Liliacului, din municipiul Roman. Ulterior, în jurul orei 23:00, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Roman, a apelat 112 şi a sesizat faptul că fiul său în vârstă de 13 ani i-ar fi sustras autoturismul, avariindu-l”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei, potrivit , citat de