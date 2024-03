Balenciaga uimește din nou cu un produs din colecția lansată recent. Cât costă o rolă de bandă adezivă și de unde poate fi cumpărată

Balenciaga un accesoriu menit să-i ajute pe angajații care ambalează mărfuri în depozite sau pe cei care sunt obișnuiți să plimbe hârtii dintr-un birou în altul. Casa de modă a lansat recent o brățară formată dintr-o clasică rolă de bandă adezivă, pe care doritorii o pot cumpăra din orice supermarket.

Banda adezivă nu pare să fie diferită de celelalte , însă aceasta are imprimat logo-ul casei de modă. Multe persoane au fost surprinse când au văzut că o bandă adezivă de la casa de modă costă 3.000 de euro. Prețul este unul fabulos, pentru că, de obicei, o astfel de rolă se vinde cu aproximativ 3-4 euro în magazine.

Într-un clip video publicat pe TikTok, un utilizator i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă ar achiziționa noua brățară de la Balenciaga, chiar dacă folosesc sau nu banda adezivă.

„Balenciaga tocmai a făcut curățenia anuală în sertarul cu vechituri”.

„Balenciaga este un experiment social prin care bogaților li se vând nimicuri fără sens”.

„Clar, Balenciaga are sediul central în România. Tot ce scot de câțiva ani a apărut cu mult timp înainte la noi”.

„Eu am dat moda acum 7 ani, când eram curier!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care utilizatorii TikTok le-au lăsat la clipul video publicat pe platformă, scrie .

Would you wear this? 🤨