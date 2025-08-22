Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării

Un bărbat de 46 de ani a dispărut în apele Dunării. El a fost găsit de pompierii secției Măcin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea, joi seara, 21 august, însă fără viață.
Bărbatul se afla la scăldat împreună cu prietenii săi, într-o zonă cunoscută pentru curenții puternici, Cotul Măcinului, conform Adevărul.
A intrat în apă, însă la scurt timp a dispărut. Bărbatul nu a mai ieșit la suprafață. Martorii panicați au sunat imediat la numărul unic de urgență 112, pentru a semnala dispariția.
Echipele de salvare au intervenit cu o ambarcaţiune şi o ambulanţă SMURD pentru căutarea bărbatului.
Acesta a fost găsit, însă, din nefericire, fără viață. Decesul acestuia a fost constatat la fața locului.
„Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia”, au transmis reprezentanţii ISU „Delta”.