Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării

Un de 46 de ani a în apele Dunării. El a fost găsit de pompierii secției Măcin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea, joi seara, 21 august, însă fără viață.

Decizia care i-a adus sfârșitul

Bărbatul se afla la scăldat împreună cu prietenii săi, într-o zonă cunoscută pentru curenții puternici, Cotul Măcinului, conform .

A intrat în apă, însă la scurt timp a dispărut. Bărbatul nu a mai ieșit la suprafață. Martorii panicați au sunat imediat la numărul unic de urgență 112, pentru a semnala dispariția.

Echipele de salvare au intervenit cu o ambarcaţiune şi o ambulanţă SMURD pentru căutarea bărbatului.

Acesta a fost găsit, însă, din nefericire, fără viață. Decesul acestuia a fost constatat la fața locului.

„Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia”, au transmis reprezentanţii ISU „Delta”.