B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării

Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 09:56
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
Foto: Pixabay

Un bărbat de 46 de ani a dispărut în apele Dunării. El a fost găsit de pompierii secției Măcin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea, joi seara, 21 august, însă fără viață.

Cuprins

  • Decizia care i-a adus sfârșitul
  • Găsit, însă fără viață

Decizia care i-a adus sfârșitul

Bărbatul se afla la scăldat împreună cu prietenii săi, într-o zonă cunoscută pentru curenții puternici, Cotul Măcinului, conform Adevărul.

A intrat în apă, însă la scurt timp a dispărut. Bărbatul nu a mai ieșit la suprafață. Martorii panicați au sunat imediat la numărul unic de urgență 112, pentru a semnala dispariția.

Găsit, însă fără viață

Echipele de salvare au intervenit cu o ambarcaţiune şi o ambulanţă SMURD pentru căutarea bărbatului.

Acesta a fost găsit, însă, din nefericire, fără viață. Decesul acestuia a fost constatat la fața locului.

„Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia”, au transmis reprezentanţii ISU „Delta”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Eveniment
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Eveniment
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Eveniment
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Eveniment
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Eveniment
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Eveniment
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Eveniment
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Eveniment
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Ultima oră
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:24 - Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
11:13 - Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
10:55 - Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
10:32 - Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
10:30 - Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
10:28 - Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
10:10 - Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
09:51 - „Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
09:39 - Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat